FRUITS ZIPPER、グループ初のアジアツアーが開幕 圧巻のパフォーマンスで台北を魅了
FRUITS ZIPPERが3都市4公演をまわるグループ初のアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025『We are FRUITS ZIPPER』」が、2025年10月8日、台北・Zepp New Taipeiにて開幕した。
【写真】オフでこの美しさ…！鎮西寿々歌と“お兄ちゃん”との再会ショット
約2年半ぶりの単独ライブ開催となった台北は、満員の会場に開演前から熱気が満ちあふれていた。Overtureとともに新衣装を纏ったFRUITS ZIPPERがステージに現れると大きな歓声が上がる。ステージでは、TikTok総再生回数30億回を突破した「わたしの一番かわいいところ」やグループの代表曲「NEW KAWAII」、「かがみ」などを披露。さらに、10月15日（水）に発売するシングルCD表題曲「JAM」や、10月よりTVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に起用され、コミカルなダンスがキュートな「はちゃめちゃわちゃライフ！」など全16曲を披露し、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。
アンコールでは再び新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」をパフォーマンス。メンバーの真中まなは、「今日はありがとうございました。また台北に戻ってきて、次はもっと大きい会場でライブができるように、そしてまたみなさんに会えるように頑張ります！」と伝え、台北のファンとの再会を約束した。
アジアツアーは11月の上海公演、ソウル公演と続いていくが、11月8日の上海公演のチケットが即完売したことを受け、翌日11月9日の追加公演開催が発表されている。
【写真】オフでこの美しさ…！鎮西寿々歌と“お兄ちゃん”との再会ショット
約2年半ぶりの単独ライブ開催となった台北は、満員の会場に開演前から熱気が満ちあふれていた。Overtureとともに新衣装を纏ったFRUITS ZIPPERがステージに現れると大きな歓声が上がる。ステージでは、TikTok総再生回数30億回を突破した「わたしの一番かわいいところ」やグループの代表曲「NEW KAWAII」、「かがみ」などを披露。さらに、10月15日（水）に発売するシングルCD表題曲「JAM」や、10月よりTVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌に起用され、コミカルなダンスがキュートな「はちゃめちゃわちゃライフ！」など全16曲を披露し、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。
アジアツアーは11月の上海公演、ソウル公演と続いていくが、11月8日の上海公演のチケットが即完売したことを受け、翌日11月9日の追加公演開催が発表されている。