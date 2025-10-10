¤¢¤ÎIKKO¤¬»×¤ï¤º¡Ö¾×·â～～～～¡ª¡ª¡ª¡×¥²¥¹¥È¤ÏÆá¿ÜÍºÅÐ(ACEes)¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¤é¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªIKKO¤Î¾×·â±ÇÁüÂè4ÃÆ¡ª¾×·â±ÇÁü¤Ë°ì¹Ô¤ÏÂç¶½Ê³
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï10·î10Æü(¶â)Ìë7»þ25Ê¬¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î½Ö´ÖÂçÏ¢È¯¡ª£É£Ë£Ë£Ï¾×·â±ÇÁü¡õ¾×·â»ö·ïº×¤ê¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£MC¤ÏÎàµ©¤Ê¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIKKO¡£»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·～¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤Î¾×·â±ÇÁü¤ä¾×·â»ö·ï¤ò°ìµóÂç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî3²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤Î¾¦Å¹³¹¡¦µï¼ò²°¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç¼¡¡¹¤È¾×·â±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¡¢¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜÈÖÁÈ¡£Âè£´ÃÆ¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦Å¹³¹¤Ç¤¢¤ë¸Í±Û¶äºÂ¾¦Å¹³¹¼þÊÕ¤ÇIKKO¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¾×·â±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¾×·â±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¤Ë°ìÆ±¤Ï¶ÃØ³¡ª
¡¡º£²ó¡¢¿Ê¹Ô¤Ï²Ï°æ¤æ¤º¤ë(¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó)¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù(¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó)¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖACEes¡×¤ÎÆá¿ÜÍºÅÐ¤âÅÐ¾ì¡£¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£IKKO
»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤º¤Ë½õ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÏÃ¤È¡¢¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ç¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÏÃ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ (¿ôÉÃ¡¢´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ)¾×·â¤£～～¡ª¡ª
¢£´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー
¾¦Å¹³¹¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤È¾×·â±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤ë¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú½Ð±é¾ðÊó¡Û
´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ£¹¡Ö¥³ー¥Á¡×¤Ï¡¢10·î17Æü(¶â)¥¹¥¿ー¥È¡¢Ëè½µ¶âÍËÌë£¹»þÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¢£Æá¿ÜÍºÅÐ(ACEes)
ºÇ½é¤Ë¥í¥±¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ð
¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
»Â¿·¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö´ñÀ×¤Î½Ö´ÖÂçÏ¢È¯¡ªIKKO¾×·â±ÇÁü¡õ¾×·â»ö·ïº×¤ê¡ª¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯10·î10 Æü¡Ê¶â¡Ë19:25～21:54
¡¡¢¨¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷¤Ï
2025Ç¯10·î10 Æü¡Ê¶â¡Ë19:30～21:54
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û MC¡§IKKO
¿Ê¹Ô¡§²Ï°æ¤æ¤º¤ë(¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó)
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§Ê¡²¬¤ß¤Ê¤ß
¥²¥¹¥È¡§°ëÌîµ®Íý»Ò¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù(¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó)¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ(ACEes)
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202510/25895_202510101925.html
