1点投入 → コーデが即秋めく！【ユニクロ】今、狙いたい♡「おすすめアイテム」

季節は本格的に秋にシフト。今すぐ使えるアイテムを買い足すなら、シーズンムードを盛り上げてくれる色味や柄のアイテムがおすすめ。今回編集部が注目したのは、おしゃれさんが愛用している【ユニクロ】のパンツとシャツ。今季のトレンドとして注目されているブラウンやチェック柄のアイテムを積極的に取り入れてみて。

上品なダークブラウンのパンツで秋ムードを演出

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

今季のトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。チョコレートのような深みのある色味が、上品に秋ムードを演出します。裾にかけて広がるフレアシルエットが今っぽいアクセントになりそう。センタープレスで縦ラインが強調されるため、スタイルアップも期待できます。シンプルなワンツーでもサマになり、忙しい大人女性の強い味方になってくれるかも。

コーデの幅が広がる！ チェック柄の秋っぽシャツ

【ユニクロ】「フランネルシャツ/チェック」\3,990（税込）

チェック柄シャツもこの時期は特に見逃せないアイテム。温かみのあるフランネル素材が、シーズンムードを盛り上げます。週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんは上品なプリーツワンピの上に羽織って、カジュアルダウンさせた着こなしを紹介。「暑いときは腰に巻くとコーデのアクセントになってかわいいです」と着回しも提案しています。

