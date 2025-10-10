「グラビア三姉妹」とハムスターに転生して、いっしょに暮らす…驚愕のゲームが誕生【TGSレポート】

驚愕の実写恋愛シミュレーションゲーム

黒を基調とした衣装を身に纏(まと)った″セクシー三姉妹″の登場に『東京ゲームショウ』（ＴＧＳ）の一角が沸いた。

大人気漫画『進撃の巨人』や『ザ・ファブル』をテーマにしたゲームが並ぶ「講談社ゲームラボ」のブースに姿を現したのは、都丸紗也華（29）、高鶴桃羽（22）、池本しおり（22）。グラビアの世界で活躍中の三人が現れたのは、とあるゲームの試遊台だ。

タイトルは『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々-』。

彼女たちが演じる三姉妹のペットになって、太ももに乗ったり、なでなでされたり、着替えを目撃したり……人間のままでは絶対にできない体験を味わうことができるという驚愕の実写恋愛シミュレーションゲームだ。発売前にもかかわらず、アメリカや中国、ロシアのメディアにも取り上げられるなど、全世界から注目を集めているという。集まった多くのファンやマスコミに囲まれながら、さっそく三人が『ハムコイ』をプレイした。

「映像がとても綺麗で、本当にハムスターになった気分でした！」（池本）

「３人で一緒に住んでいるような、夢みたいな体験ができると思うので、ぜひ全員攻略してください！」（高鶴）

「自分のシーンは恥ずかしくてあんまり見られませんでした（笑）。でも、ヨシヨシしてもらうシーンはとてもキュンキュン＆ドキドキしましたよ」（都丸）

発売は今冬の予定。早くハムスターになりたい！

『ザ・ファブル』の新作ゲームが登場！

ちなみに「講談社ゲームラボ」ブースでは、総勢28作品を出展したという。特に人気だったゲームは？

「週刊ヤングマガジンの人気漫画を個人クリエイターのmono氏がゲーム化した『ザ・ファブル Manga Build Roguelike』と、インディゲームの登竜門コンテスト『SENSE OF WONDER NIGHT 2025』グランプリ受賞した『ダレカレ』です。また、お寿司が走るレースシミュレーションゲーム『Wabisabi SushiDarby』はたくさんの子どもたちに遊んでもらうことができました。

出展は今年で4年目、無料で配布した冊子『ゲームラボマガジン』は1万5000部があっという間になくなってしまう盛況ぶりでした」（講談社ゲームラボチーフ・片山裕貴氏）

ハムスターに転生したりお寿司でレースをしたり……ゲームの「枠」はますます広がっていく。

『FRIDAY』2025年10月17日号より