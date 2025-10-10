山形への出発を控えた前日の夜、飼い主さんがスーツケースを開けると、そこに収まっていたのは思いがけない存在でした。まだ荷物を詰め終わっていないにもかかわらず、旅行準備の主役を先取りしてしまったみたいです。

投稿はX（旧Twitter）にて、89.8万回以上表示。いいね数は4.2万件を超えました。Xユーザーたちからは、「良かった。必需品だけでも…」「他になにが必要なのか分からないです」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：『明日から山形に出発だけど、まだ靴と…』スーツケースに入っていたものとは？】

明日から山形に出発だけど、まだ靴と猫しか詰めてない

今回、Xに投稿したのは「花房さくら」さん。登場したのは、猫のむぎちゃん。野良猫出身ですが、縁あって飼い主さんのお宅にお迎えされた子です。

投稿によると、飼い主さんは翌日に山形への出発を控えていた模様。しかし、出発準備が思うように進んでいなかったそうです。外出用のスーツケースの中には、お出かけ用の靴、そして猫のむぎちゃんが詰め込まれていたそうです。

どうやら、むぎちゃんは飼い主さんと一緒に山形へお出かけしようとした模様。とはいえ、猫を連れてお出かけするわけにもいきません。残念ですが、むぎちゃんはお家でお留守番ですね。

スーツケースに詰め込まれたむぎちゃんにX民もにっこり

靴と一緒にスーツケースに詰め込まれていた、むぎちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「とりあえず猫さえあればなんとかなる」「靴とねことお金とスマホと充電器とケーブルあれば何とかなりますよ」「猫はだいじですね」などの声が多く寄せられていました。猫好きにとって、猫は旅の必需品…なのかもしれませんね。

飼い主さんにとっては荷造りは大変な作業。でも、今回みたいな微笑ましい出来事は出発前の楽しい思い出となるはず。むぎちゃんが入ったスーツケースは忘れられない光景になりそうです。

写真・動画提供：Xアカウント「花房さくら」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。