女子アナ、元“神7”、50代美女も！ 美女のお風呂ショットをイッキ見
10月10日は銭湯の日。この日は1991年に東京都公衆浴場業生活衛生同業組合によって制定された。スポーツで汗をかいたあとに入浴すると健康促進につながることから、1964年に開催された東京オリンピックの開幕日である10月10日が選ばれたのだという。この記事では、銭湯の日にちなみ、女性芸能人がSNSに投稿した入浴ショットを紹介する。
【写真】宇賀なつみ、柏木由紀、さとう珠緒…美女芸能人たちの入浴ショット
■宇賀なつみ
フリーアナウンサーの宇賀なつみは、アイスランドのブルーラグーンで泥パックをしている入浴ショットを公開。宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」として、女優の清水みさとと並んで顔に手を当ててポーズをきめているショットを投稿した。宇賀は「ブルーラグーンは、本当に青くて！！」とつづり「国籍も人種も異なる人々が一緒に温泉に浸かって、乾杯したりおしゃべりしたり、温かく平和な場所でした」と振り返った。
宇賀の投稿にコメント欄には「素晴らしい世界だね」「一応、入浴シーン？（笑）」「かわいい」「おもしろい絵」などの反響が集まっている。
■椿野ゆうこ
アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーで気象予報士の椿野ゆうこは、デジタル写真集「daydream」のショットを公開。黒のランジェリー姿でお風呂に入っているショットを投稿した。椿野は風呂の縁に頭を預けて笑顔を浮かべている。椿野は「しっとりツヤツヤに仕上げていただきました 泥遊びからのお風呂もお気に入りです」とつづった。
ファンからは「大人感があり、ドキドキします」「大人っぽくていいね」「魅力的」「かわいい」などの声が寄せられた。
■橋本マナミ
タレントの橋本マナミは自身のYouTubeにて「冬の山形おすすめスポット＆グルメ」を紹介。その中で橋本は「蔵王温泉 源七露天の湯」を紹介した。橋本は「この温泉超気持ちいいんですよ！」と声を弾ませ、バスタオルを巻いて入浴。「気持ちいい〜！ あったかい！ ため息が出ちゃう感じです。肌にまとわりつくような温泉の泉質がすごく強いですね」と温泉の魅力を伝えた。その後も、橋本は玉こんにゃくなどさまざまなグルメを紹介している。
コメント欄には「マナミさん綺麗」「最高ですね」「親近感を感じて増々大好きになりました」などの声が集まっている。
50代美女に元AKB人気メンバーのお風呂ショットも！
■さとう珠緒
タレントのさとう珠緒は、温泉に入っている横からのショットを公開。さとうの美しい背中とうなじも印象的なショットで、さとうはタオルを胸元に巻いて笑顔を浮かべている。さとうは「先日の館山のロケ」と情報を明かし「千葉でも良い温泉があるんですね〜」とコメントした。
さとうの投稿にファンからは「あら、色っぽい」「気持ちよさそう」「めっちゃ綺麗です」「湯けむりセクシー珠緒さん」などの反響が集まった。
■柏木由紀
タレントの柏木由紀は、2024年に「週刊ヤングジャンプ」のショットを公開。北海道で撮影したものとなっており、浴衣姿のショットと入浴中のショットを投稿した。温泉でのショットでは、美しい胸元が印象的。柏木はカメラをまっすぐに見つめており、色気を感じるシーンを切り取ったものとなっている。
柏木の入浴ショットに、ファンからは「大人の色気」「美人すぎる」「色っぽい」「女子だけど見入ってしまいました」「同じ女性として憧れます」などの声が寄せられた。
