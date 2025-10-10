ママのところへ行きたい1歳男児の“我慢顔”がかわいすぎる「心情が全部顔に出てて尊すぎる」「何回もみちゃう笑」
眉毛をハの字にして、涙をこらえる男の子がインスタグラムに投稿され、再生回数186万回以上、5万2000「いいね」が付く話題となっている（9日午後1時時点）。
【写真一覧】「可愛すぎるぅ」涙を必死に我慢する姿や普段かわいらしいスイくん
母親（@p.8l7__）が「義母がご飯食べさせてくれてて 食べるのに夢中で忘れてた2号 お腹いっぱいになってきたところで ママが机挟んで向こう側にいることに気づくww」とコメントし、息子・スイくん（1）の動画を投稿した。
動画には「ママのそばに行きたい」と今にも泣きそうな男の子が映っている。食事に夢中で母親が近くにいないことに気が付かなかったようだ。眉毛がハの字になっており、涙を我慢する愛らしい表情に周囲からは笑い声が聞こえる。
横を向いても遠くにいる母親をチラッと見て確認、母親を見つめて何かを訴えているかのような表情など、母親が大好きだと伝わってくるが、どうして離れたのだろうか？オリコンニュースのインタビューに、母親が答えてくれた。
――どうして離れていたの？
「義母が、私がゆっくり食べられるようにと食べ始める時にスイを『こちらに（義母の方に）』と言われ、義母の方に行ったと思います」
――スイくんの近くには誰かいた？
「横にはスイの姉がいたので、一緒にスマホでアニメを見ていて、余計に気が紛れていたと思います」
――スイくんの様子に気がついたとき、どう思った？
「私も自分のそばにスイがいないと不安になるタイプで、常に様子を確認していたのですが、さっきまでは普通だったのにいきなり!?という感じでした」
この投稿にユーザーからは「我慢してる顔が可愛すぎるぅ」「心情が全部顔に出てて尊すぎる 終始涙浮かべてもう全部愛おし…」「かわいすぎて、何回もみちゃう笑」などのコメントが寄せられている。
