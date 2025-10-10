『めちゃ×2メチャってるッ！』岡村隆史、驚くべき運動神経発揮も…まさかの事故が【Episode.1あらすじ】
フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信される。
【写真】めちゃイケ岡村の人気シリーズが復活！エガちゃんとの2ショットも
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
【Episode.1 みんなのうた】
2023年秋。めちゃイケ終了から5年たち、すっかり落ち着いた芸人生活を送っていた岡村隆史53歳のもとに、番組仲間だった江頭2：50が現れて「今のお前はウンコだ。目を覚ませ！」と叱り、青ジャージならぬウンコ色のジャージを渡した。さらに、かつて番組に憧れた若手芸人たちが「昔のがむしゃらな岡村さんを見たい！」と、極限のスポーツ〈パルクール〉の練習場に連れて行く。岡村はすぐさま驚くべき運動神経を発揮。指導者YUUTAROUも岡村に期待したその時、予想もしなかった事故が…。
◇第1部
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか
【写真】めちゃイケ岡村の人気シリーズが復活！エガちゃんとの2ショットも
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
【Episode.1 みんなのうた】
2023年秋。めちゃイケ終了から5年たち、すっかり落ち着いた芸人生活を送っていた岡村隆史53歳のもとに、番組仲間だった江頭2：50が現れて「今のお前はウンコだ。目を覚ませ！」と叱り、青ジャージならぬウンコ色のジャージを渡した。さらに、かつて番組に憧れた若手芸人たちが「昔のがむしゃらな岡村さんを見たい！」と、極限のスポーツ〈パルクール〉の練習場に連れて行く。岡村はすぐさま驚くべき運動神経を発揮。指導者YUUTAROUも岡村に期待したその時、予想もしなかった事故が…。
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか