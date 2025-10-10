

【相談】

朝の慌ただしい時間、子どもがのんびりと着替えている様子を見ると、つい「早く！」と声を荒らげてしまいます。夕方は疲れて帰宅した時に散らかったリビングを見てため息が出て、夜はなかなか宿題に取り掛からない子どもに「まだやってないの？」と苛立ちを隠せません。「また怒ってしまった」「もっと穏やかでいたいのに」と毎日後悔の連続です。アンガーマネジメントなど勉強しましたが、全く変わりません。感情的にならずに子どもに接する方法なんてあるのでしょうか？

（仮名：山口さん）

子育てで感情的にイライラすることは、多くの家庭内で毎日繰り広げられている実態と言っても過言ではありません。そして、「どうすれば、このイライラを無くせるの！」と山口さんと同じ悩みを抱えています。

イライラは基本的になくすことはできません。しかし、減らすことはできます。そのためには、場当たり的な対応をしていては、今後も継続してイライラすることになります。そこで、自分の感情パターンから「感情の時間割表」を作り、「言い換え台本」を作るという新しい方法をご紹介しますので試してみてください。

自分の感情パターンを知る「3つの問いかけ」

まずは、次の3つの問いを日常の中で意識してみてください。

「どのような時に自分はテンションが上がるのか、下がるのか」「怒りの感情はいつ出る？ワクワク感情は？」「子どもが○○をした時に自分はどう感じる？」

これらの問いを続けることで、自分自身の感情パターンを明確にします。感情は突発的に湧き上がるように見えて、実は「時間・状況・意味づけ」が連結したパターンで動いているのです。自分のパターンに気づかずに、表面的なテクニックばかり駆使していても、一向に変わらないはずです。

多くの人は「イラッとした」「やる気が出ない」を一瞬の出来事として捉えがちです。しかし、感情の発生には流れがあります。それは次のような5段階の「線」として現れます。

（1）トリガー（引き金）

（2）自動思考（意味づけ）

（3）身体反応

（4）行動

（5）結果

具体例で見てみましょう。朝の登校前、子どもがのんびりしている（トリガー）。頭の中で「また遅刻する、これを正さないと私はダメな親だ」と考える（自動思考）。心拍が上がり、声が強くなる（身体反応）。急かして小言を言う（行動）。結果、子どもは不機嫌になり、かえって支度が遅れる（結果）。

この「線」の流れに気づくことが、感情マネジメントの第一歩です。感情が湧いた瞬間を点として捉えるのではなく、その前後の流れを線として理解することで、介入できるポイントが見えてくるのです。

時間と感情の間にある、不思議な関係性

そこで前述の3つの問いでリストアップをして、線の流れがわかれば次の段階です。それは、「感情の時間割表」を作ることです。

感情には一定のパターンがあり、それはまるで学校の授業のように「時間割」になっています。同じ出来事でも、それが起きる時間によって、私たちが感じる感情は大きく変わります。多くの親御さんには共通する時間パターンがあります。例えば、次のような感じです。

朝の7時台：焦りが出やすい時間帯

夕方の17時台：疲労からイライラに傾きやすい

21時以降：思考が悲観的になりがち

この「時の感情連結」を観察するために、まずは3日間だけ「時間×出来事×感情」を記録してみてください。正確に詳細に書こうとする必要はありません。メモ程度で十分です。

「7:20／支度が進まない／焦り→怒り」

「19:00／宿題の声かけ／ため息→諦め」

「21:30／子の笑い声／安心→ワクワク」

「22:00／なかなか寝ない子／不安→イライラ」

たった3日分を見返すだけで、驚くほど規則性が見えてくるはずです。自分なりの感情の時間割が見えてくれば、事前に心の準備ができるようになります。この時間割がわかってくると、意外といくつかの感情パターンの中で自分は生活していることがわかります。

親の感情を揺さぶる、「4つのトリガー」

では次に、なぜ、自分はそのような感情を発しているのだろうかと考察します。

37年間の教育指導を行い、この10年間で1万5000件の子育て相談を受けた経験から、親の感情を揺さぶる代表的なトリガー（感情の引き金）があると感じています。

1. 時間圧（締切・遅刻）→朝の支度時間、出発前、就寝前など

2. 比較刺激（SNSや周囲の子）→他の家庭の様子を見聞きした直後

3. 統制欲（予定通りに進まない）→立てた計画が乱れた時

4. 評価不安（子どもの様子から自分が評価されるのでは）→テスト前後、面談の時期

このように自分の感情を動かすトリガーは何かを考えてみてください。だいたいこの4つのいずれかであることは少なくありません。トリガーを「名指し」できるだけで、感情の強度は弱まります。名前をつけられたものは扱えるからです。「ああ、今は時間圧トリガーが働いているな」と客観視できれば、マイナス感情は後退し、そもそも飲み込まれずに済みます。

「7:20／支度が進まない／焦り→【怒り】←時間圧」

「19:00／宿題の声かけ／ため息→【諦め】←比較刺激圧」

「21:30／子の笑い声／安心→ワクワク」

「22:00／なかなか寝ない子／不安→【イライラ】←統制欲」

上記の名指しができれば、最後はラベリングの変更を行います。

「子どもの支度が進まず怒っている」→「私は遅刻への不安を怒りに変換しそうになっている」

「宿題の声かけをしてもやらない」→「私は子どもが他の子から遅れてしまうという比較意識が刺激されている」

「なかなか寝ない子」→「私の立てた計画が崩れる不安が刺激されている」

この言い換えだけで、行動選択の幅が格段に広がります。不安なら不安への対処法があり、焦りなら焦りを和らげる方法があります。怒りという感情の奥にある本当の気持ちに気づくことで、より建設的な行動を選択できるようになります。というよりも、もはやこの段階では、感情は相当おさまっているはずです。客観的に自分を見ているからです。

子どもへの声かけに使える「言い換え台本」を紹介

このように感情がある程度おさまってきたら、いよいよ子どもへの声かけになります。感情が出ている時に、声かけするとかなりの確率で事態を悪化させてしまいます。ですから、上記のプロセスを経てから次の言い換えを行ってください。

では「言い換え台本」をいくつかご紹介します。

【朝の支度】

「早く！」→「今、先にやるのは顔を洗う・服を着る・荷物をまとめる、どれにする？」

さらに手強い子の場合は、これにもう一つ「やらない」を付け加え4つにします。「やらない」とばかり言う子にあえてこの選択肢を入れておき、それを親の誘導によって選ばされたという構造を作ります。すると、子どもは天邪鬼なので、それを選べなくなります。

【宿題の声かけ】

「まだやってないの？」→「10分タイマーで最初の1問を一緒に始めてみようか」

「やってみよう」ではなく「やってみようか」の「か」が重要です。この一文字が入るか入らないかで子どもの心への伝わり方が変わってきます。

【ゲーム時間の終了】

「いい加減やめなさい！」→「この曲が終わったら終了ね。次はお風呂と歯みがき、どっちにする？」

【きょうだい喧嘩】

「やめなさい！」→「今は取り合いの解決と、それぞれの言い分を聞くの、どちらを先にしようか？」

このように台本を事前に準備しておくと、とっさの出来事があっても口から自然に出てくるようになります。しかし日頃から感情をある程度おさえてからでないと、このような言葉は出てきません。一旦、感情のトーンを下げてから、これらの言葉をかけていきます。くれぐれも、その点だけは心に留めておいてください。



（石田 勝紀 ： 教育デザインラボ代表理事、教育専門家）