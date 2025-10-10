ÆüËÜ½÷»ÒÍ£°ì¤Î100ÔÄ¶¤¨¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¤ÎË°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´
2025Ç¯£³·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£ÅÄÃæÃá²Ã¹á¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Á¤«¤³¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Î½÷»ÒÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ100Ô¤òµó¾å¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¤Î¤¤¤¤100kg¤òµó¤²¤é¤ì¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¾Ð¤¦ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¶¥µ»Îò¤ï¤º¤«£³Ç¯¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ËÄêÃå¤·¤¿¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¡£100Ô¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿½÷»Ò73Kgµé¡õ79Kgµé¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥«¥¤¥í¡Ë¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¹¹¿·¤òÁÀ¤¦¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ½ÅÊÌ¤Ç½Å¤¤¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òµó¾å¤·¤¿Áª¼ê¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ÀÔ¿ñÂ»½ý¤äÀÚÃÇ¤Ê¤É²¼»è¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤â¿Í°ìÇÜ¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£»èÂÎ¤È»ë³Ð¤Î½ÅÊ£¾ã¤¬¤¤¡£»îµ»¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
½ÅÊ£¾ã¤¬¤¤¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢»î¹ç¤ä±óÊý¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡££··î¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¡¼¥Á¤ò¾·æÛ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ñ¥é¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼«¤éÉÕ¤Åº¤¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤ÜÁ´ÆüÄø»²²Ã¤·¤¿¡£ºÂ³Ø¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¾Ò²ð¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥³¡¼¥Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÏËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ò¶î»È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÀâÌÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ÎÆ°²è¤Ï°ìÈÌ¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤ËÆÉ¤ß¼è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹ç½É¤Ë¤Ï¸½Ìò¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÅÄÃæ¤«¤é¡¢¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ìÏ«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
Â¿¤¯¤ò³Ø¤ÓµÛ¼ý¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ëÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦»õ¤¬¤æ¤µ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯ÅÄÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÀèÅ·ÀÆóÊ¬ÀÔÄÇ¾É¤ÎÅÄÃæ¤Ï£µºÐ¤«¤é»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤Ë¡£Î¦¾å¶¥µ»¡Ê¼Ö¤¤¤¹¡Ë¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸
£±Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥ê2024¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏµÏ¿¤¬Â¤ê¤º¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¿Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ï110Ô¤òµó¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡££±Ç¯¤´¤È¤Ë£µ¡Á£¶Ô¿¤Ð¤·¤Æ¡¢À¤³¦¾å°Ì£¸°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¤ÏµÏ¿¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿
ËÜ¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Ï¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë100Ô¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö£³·î¤Ë100kg¤òµó¤²¤¿¤È¤¤ÏÈèÏ«¤äÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏºÇÄã110kg¤Ï¼è¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¤ë¤Ê¤é111kg¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ä¤â¤Ï²¹ÏÂ¤ÊÅÄÃæ¤ÎÆ·¤Ë¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£
text by Asuka Senaga
photo by Atsushi Mihara