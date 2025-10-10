日本代表と対戦前に悲劇…ブラジル代表ヴィニシウス、自宅の火事でサウナが全焼

レアル・マドリー（ラ・リーガ）に所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールの自宅が火事になった。

スペイン『MARCA』によると、現地時間9日の朝、スペインのマドリード州にあるアルコベンダス内の住宅街にあるヴィニシウスの自宅から煙が上がり、発見者が消防署へ通報した。

火災はヴィニシウス宅の地下1階にあるサウナの天井裏から発火したとされており、報道によれば地下1階もしくはサウナ部屋が全焼したという。

現場に到着した消防は鎮火した後、火災が発生したサウナ室の換気を実施。煙は家の2階まで充満していたが、負傷者や中毒者の報告はなかった。

消防は電気系統の故障が原因と考えている。

事故当時、ヴィニシウスは不在だった。ヴィニシウスは現在ブラジル代表のメンバーに選出されており、10日に韓国のソウルにて同国代表と対戦、14日には東京スタジアムで日本代表と激突する。

所属するレアル・マドリーでは、今季ラ・リーガ第8節を終えた時点で5得点4アシストと好調を維持するヴィニシウス。



FIFAワールドカップまで1年を切った中、カルロ・アンチェロッティ監督の下で優勝を目指すブラジル代表のエースとして存在感を発揮したいが、これから迎える韓国戦と日本戦での胸中は穏やかではないかもしれない。