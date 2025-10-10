◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 第１日（１０日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が、３週連続の予選落ちから巻き返しを狙う。

９月のゴルフ５レディスで４位に入った後、２週前のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンまで３週連続の予選落ちした。試合がなかった先週は徳島県の実家に帰省し、リフレッシュ。ピラティスやトレーニングなどを行い、終盤戦の逆襲に向けて準備を整えた。

前試合は７８、７３とスコアを作れず「パットの距離感が悪かった」と反省。今週は開幕３日前の７日にパターを変更した。８日の練習ラウンドで試すと「すごく良かった。構えやすいし、音も好き。距離感もめちゃくちゃ合うから全部いい感じ」。新たな相棒で好スコアを狙う。

東名ＣＣは中学時代にジュニアの大会でプレーした経験があり「グリーンがくねくねしてて難しい。アップダウンがある」と警戒する。今季は同じルーキーの入谷響（加賀電子）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、２年目の菅楓華（ニトリ）ら同年代の選手が初優勝。都は「刺激を受けます。私も頑張ります」と声を弾ませた。

メルセデス・ランキングは現在５１位で、来季シードが得られる５０位以内を目指す。今大会に向けて「３週連続で予選落ちてるから、予選は通りたい。でも、予選通過を目標にしていたら良くないので、上の目標を見た方がいい。トップ１０を目指して頑張ります」と力を込めた。