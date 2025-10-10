日々、ラーメンを食べる動画の投稿を続ける青森県弘前市出身の人気ユーチューバーＳＵＳＵＲＵ（ススル）さん（３２）の企画するイベント「ＳＵＳＵＲＵラーメンフェス」が３１日〜１１月４日、青森市の青い海公園で開催される。

ＳＵＳＵＲＵさんが凱旋（がいせん）への意気込みやこれまでの足取りについて語った。（聞き手 村山航太）

今年は「ＳＵＳＵＲＵ ＴＶ．」を始めてから１０周年。節目の年だからこそ、故郷に錦を飾りたいなという思いがあってフェスの開催を決めました。自分が生まれ育った土地を盛り上げたいという気持ちが一番大きいです。

〈「毎日ラーメン健康生活」として投稿した動画は３５００本以上に上り、登録者は１８８万人（９日現在）を数える〉

大学時代のサークルの先輩（現・チャンネル運営会社社長）に誘われ、軽い気持ちで動画投稿を始めたんです。その時は仕事もしていなくて「駄目だったら地元に帰ろう」ぐらいで。３か月ぐらいで登録者が１万人を超えて、ユーチューブも面白いし、ラーメンは元々「ラーメン二郎」を週に３、４回食べるくらい好きだったので、どんどんやっていったら１０年たっていました。

〈青森県には煮干しラーメンを出す店が多く県民食とも言われる〉

弘前にいた頃は、煮干しラーメンは当たり前に食べていて、正直なところ、ご当地ラーメンだとは全然知らなかったんです。ユーチューブを始めてから、青森は煮干しが強い県で、味噌（みそ）カレー牛乳ラーメンみたいな個性があるものも知りました。青森の煮干しは、煮干しだけで作ったスープのお店もありラーメン好きからも人気ですし、僕も好きな味です。

〈フェスは富山、福井、名古屋市に続き４回目〉

フェスはずっとやりたかったので会社の人を増やして２０２３年に初めて開催できました。色々と食べてきた蓄積もあったので、出店の声がけができたところもあり、年月を重ねてようやくできたイベントなんです。

〈フェスには各地から厳選した１０店舗が出る〉

どんなお客さんが来ても満足して帰ってもらえるようなラインアップになっています。今回はせっかくの地元開催なので、初めて当地の店に来てもらうことにしました。「青森中華そばオールウェイズ」（青森市）が店主さんの修業先だった札幌市のお店とタッグを組みます。普段のオールウェイズとも違うので、青森県内の人も県外の人も楽しめると思います。

〈普段味わえないラーメンに出会う機会にもなる〉

青森県内のラーメン界も変わりつつあるけれど、やっぱり東京に比べると地方は５年１０年ぐらい遅れてしまうんです。ご当地ラーメンが強い県に、どれだけ風穴を開けられるか。とはいえ、新しい発見をしてもらえたらラオタ（ラーメンオタク）冥利（みょうり）に尽きるかなと思ってます。

◆ＳＵＳＵＲＵラーメンフェス＝東京や埼玉、京都などの名店が１０種類のラーメンを提供する。３１日は午前１１時〜午後９時。１１月１〜３日は午前１０時〜午後９時で、最終日の４日は午後７時終了予定。入場無料で、ラーメンを食べるには会場で「１杯券」（税込み１０００円）を購入する。前売り券もある。出店情報などは特設サイトへ。

取材の合間に近隣店で一杯

「ずるずる。どうもー！ ＳＵＳＵＲＵでーす！」で始まる動画と変わらぬ快活な受け答えをしてくれたＳＵＳＵＲＵさんは、取材の合間にも近隣のラーメン店で一杯すすってくるほど精力的な一面も見せてくれた。一口にラーメンと言えども店によって味は千差万別。新たな味との出会いは人生を豊かにしてくれると信じるのは、「ずるずるず」（ファンの愛称）の一員である記者も同じだ。