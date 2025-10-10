すぐマウントを取る人、思い込みが激しい人、なんでも断定口調で決めつける人など、職場にはさまざまなタイプの人間がいる。付き合うと心がすり減るばかりだが、そんなモンスターがよく使う「あるフレーズ」を知っておけば、あらかじめ距離を取ることができる。関わると危険な人を見抜ける、そのサインとは？※本稿は、ぱやぱやくん『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

職場のモンスターが

好んで使う「名言」

いい言葉の中には、「他人に言う言葉じゃない」というものがわりとあります。

「石の上にも三年」

「自分の機嫌は自分でとる」

「置かれた場所で咲く」

「涙の数だけ強くなれる」

これらは自分にかける言葉であって、つらい環境にいる人たちに言う言葉にはなりません。何も考えずに使う名言は人を傷つけます。

攻撃的な人は、「勝手に相手の人格をつくる」という話があります。

たとえば、「金持ちだから横柄だ」「留学帰りだからマナーがない」という設定を作り、攻撃してきます。

相手のマイルールに付き合うと疲れるので、「お好きにどうぞ」と思うのも大切ですね。

弱っているときは、自分をジャッジする人に会わないことを大切にしてください。

仲のいい友人や家族でも、「だから君は――」と判断する人に会うとダメージが深まります。傷つきやすくなっているからです。

弱っているときに誰に会うかは本当に大切だと思っています。

思い込みが強い人や

断定口調の人には要注意

教養があると、すぐに優劣をつけない力が身につくと思っています。

たとえば「一軒家はいいが、マンションはダメ」「小説はいいが、漫画はダメ」ではなく、それぞれいいところがあると判断できるのが教養です。

