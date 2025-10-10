「合宿免許に行きたい」と息子に言われました。でも通学より本当に安いんでしょうか？

合宿免許と通学免許、それぞれの費用構造を押さえよう

まず、通学免許と合宿免許は、費用を構成する要素から違いを理解することが大切です。

通学免許では、入校金や技能教習・学科教習料のほか、検定料、教材費、通学にかかる交通費などが必要になります。特に都市部では予約が取りにくいことも多く、教習延長や補習、再検定など追加費用が発生する場合もあり、想定より費用がかさむこともあります。

一方、合宿免許はパッケージ料金制で、入校金や教習料、検定料、宿泊費、食事代、教材費などが含まれており、追加費用が発生しにくいのが特徴です。

多くのプランでは、教習の延長や再検定が必要になった場合の保証も付いており、最初に提示された金額内で収まることがほとんどです。宿泊や食事をまとめて手配するため、全体としてコスト効率がよい傾向にあります。



相場で比較：通学と合宿、どちらが安い？

一般的に、通学免許の費用は普通車ATの場合で25～35万円前後が相場ですが、都市部では40万円近くになる場合もあります。ただし、教習の延長や検定の再挑戦が必要になると、さらに追加費用がかかるケースもあります。

一方、合宿免許の料金は全国的に20万円台～30万円程度が主流です。例えば、閑散期には20万円台前半、春休み・夏休みなどの繁忙期には30万円台近くになることもあります。

こうした比較から、合宿免許は通学よりもおおむね5～10万円ほど安く済むケースが多く、2週間程度の短期間での集中取得ができる点も魅力です。通学免許では、混雑状況やスケジュールの都合によって2～4ヶ月ほどかかるのが一般的です。



どちらを選ぶべきか？ ケース別の判断基準

費用や期間の違いを理解したうえで、どちらが適しているかを判断するには、次の3つの視点から考えると分かりやすいでしょう。



（1）時間を重視するなら、合宿免許が有利

合宿免許は短期間で集中して免許が取れるため、「早く取得して車を使いたい」「春休みや夏休みを有効活用したい」という人に向いています。教習スケジュールがあらかじめ組まれているため、教習の予約ミスや待ち時間がほとんどありません。



（2）生活や学業との両立を優先するなら、通学免許が便利

通学免許は地元の教習所に通うスタイルなので、学校やアルバイトとの両立がしやすく、日常生活のペースを崩さず進められます。ただし、繁忙期は予約が取りづらく、卒業までに時間がかかる場合がある点に注意が必要です。



（3）コストを重視するなら、合宿免許が有力候補

合宿免許は宿泊費や食事代がセットになっており、追加費用が発生しにくいパッケージ料金が主流です。初期費用も抑えやすく、結果的に通学免許よりも総額が安く済むケースが多くあります。

ただし、交通費は自己負担が一般的で、宿泊施設のアップグレードなどがあるプランでは費用が増える場合もあります。



家庭や本人の状況にあわせて、最適な免許の取り方を選ぼう

合宿免許と通学免許のどちらが安く済むかは、時期や地域、追加費用の有無によって異なりますが、一般的には合宿免許のほうが全体的に割安といえます。合宿免許は短期間で集中して免許を取りたい人に、通学免許は日常生活を優先したい人に向いています。

息子さんが「合宿に行きたい」と言う背景には、早く免許を取りたいという気持ちがあるかもしれません。

費用だけでなく、取得までの期間や生活リズム、本人の性格などを踏まえて選ぶことが、満足のいく選択につながるはずです。それぞれの取得方法の特徴を理解して、家族で話し合いながら最適な方法を選びましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー