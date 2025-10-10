ドトール、とろけるチーズ×ピリ辛マヨの「ホットモーニング スモークチキン&トマト」発売/「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」も再発売
ドトールコーヒーショップは2025年10月23日、「ホットモーニング スモークチキン&トマト」(税込590円〜)と、「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」(税込520円)を発売する。〈ドトールのモーニングメニュー〉
ドトールコーヒーショップでは、開店から午前10時30分までの時間帯に、サンドイッチとドリンクをセットにした『モーニング･セット』を提供している。
定番の「モーニング･セットA ハムタマゴサラダ」や「モーニング･セットB パストラミポーク&ポテト」に加え、10月23日からは新たに「ホットモーニング スモークチキン&トマト」をラインアップする。
なお、現在販売中の「ホットモーニング クロックムッシュ」は10月22日で販売を終了する。
◆「ホットモーニング スモークチキン&トマト」税込540円〜
山型厚切りトーストの上に、七味唐辛子と西洋わさび入りピリ辛マヨソースで和えたスモークチキン、具沢山なトマトのソースとチーズをトッピングしたホットサンド。
オーブンで焼き上げ、とろけたチーズの香ばしさと、具沢山なトマトのソースの旨味、スモークチキンの風味が楽しめる。
ドトール「ホットモーニング スモークチキン&トマト」
◆「モーニング･セットA ハムタマゴサラダ」税込480円〜
朝食の“王道食材”ハムとタマゴサラダ、トマト、レタスをトーストした食パンでサンドした。
ドトール「モーニング･セットA ハムタマゴサラダ」
◆「モーニング･セットB パストラミポーク&ポテト」税込500円〜
燻製の香り豊かなパストラミポークに、シャキシャキ食感の細切りポテトとチェダー風味のスライスチーズ、マスタードを合わせた。パストラミポークは、「吊るしベーコン」を使用している。
ドトール「モーニング･セットB パストラミポーク&ポテト」
※記載価格は、ブレンドコーヒー(S)またはアイスコーヒー(S)とのセット価格。〈2024年に好評だったミルクレープが再登場〉
2024年発売時に好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」を再発売する。
なお、現在販売中の「レモンミルクレープ」は10月22日で販売を終了する。
◆「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」税込520円
ショコラクレープ生地に、パリパリ食感のチョコと、やさしい甘味とほろ苦さをほのかに感じるキャラメル風味のホイップクリームを重ねた。
ドトール「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」