スポーツにおける「流れ」を説明できますか？…パフォーマンスに影響する「認知バイアス」の正体

スポーツにおける「流れ」は客観的な存在ではない？

スポーツではしばしば「流れ」という言い方で、チームの状態や個人のプレーを左右する見えない要素が語られる。

たとえば、プロ野球のクライマックスシリーズ(CS)が間もなく開幕するが、9月7日の時点でスピード優勝を決めた阪神タイガースは「流れが来ている」チームと言われている。一方、CSまで時間が空いてしまうことから、その「流れ」がなくなってしまうという懸念の声もある。

この「流れ」の正体は一体何なのだろうか。スポーツを認知脳科学の観点から研究する柏野牧夫氏に話を聞いた。（以下、「」内は柏野氏）

柏野牧夫

1964年岡山県生まれ。1987年東京大学卒業、1989年同大学院修士課程修了。2000年博士(心理学)。NTT コミュニケーション科学基礎研究所人間情報研究部長(2010〜16)、スポーツ脳科学プロジェクトPM(2017〜19)、柏野多様脳特別研究室長(2019〜2024)等を務める。2010年より上席特別研究員(〜2018)、2018年よりNTTフェロー。専門は心理物理学・認知神経科学。特に聴知覚、多感覚相互作用、感覚運動相互作用、コミュニケーションなどについて、無自覚のうちに柔軟で巧妙な情報処理を実現する機能的・神経的メカニズムの解明に従事。

「『流れ』というのは試合の状況や、直前のプレーの結果が、次のプレーに影響を与えることを指すことが一般的です。バスケで続けざまにシュートが決まる『ホットハンド』などは、たしかにそういう印象はあります。

ただ、『流れ』の存在を客観的に実証するのは意外に難しいのです。

というのも、人間は、偶然の出来事でも、何らかの『意味』を見出してしまう性質があるからです。認知の癖、いわゆる『認知バイアス』です。

例えば、バレーのようなラリーポイント制で、Aチームの得点、Bチームの得点、というふうにジグザグに点が入っていたのに、3回連続でAチームが得点したとしましょう。『Aチームに流れが来た』と感じるかもしれない。しかし、ABが互角で、ランダムに得点したとしても、Aの得点が3回続く確率は8分の1。それほど珍しいことでもありません。

『流れ』というのは認知バイアスか、それとも客観的な現象なのか。こういう論争が40年くらい続いているのですが、各種競技の大規模データを用いた研究を総合すると、『効果は大きくないが、実在しうる』という説が優勢のようです」

自分に期待しすぎてパフォーマンスが落ちる

認知バイアスによって一見不可解な現象に対して、合理的な判断が行われず、主観的に解釈してしまう。ということは、スポーツにおける「流れ」のほとんどは、じつは我々の勘違いということなのか。

「ただ、認知バイアスであろうがなかろうが、『流れ』を感じることがプレーに影響する可能性はあります。

『流れが来た』と感じている選手が、『次もいける』と強気になり、のびのびプレーできる。反対に、『流れが向こうに行った』と感じると、『次も失敗するかもしれない』と不安になり、プレーが萎縮する。これには脳科学的にも裏付けがあります。

体を動かす指令を出すのは脳の運動野ですが、その活動が、脳のさまざまな領域の影響で変わるのです。例えば、報酬や損失を感じるときに関わる線条体や中脳という領域。脳活動を調べた研究によると、報酬系の活動が増加するほど、運動パフォーマンスがよくなることがわかっています。

報酬というのはお金だけではなく、褒められることや成功することなども含まれ、逆に、失敗したり、それを非難されたりすることが、損失として認知されます。つまり、ご褒美を期待すると頑張れるというわけです」

試合中に、「いいプレーをして称賛を浴びたい」「勝って監督から評価されたい」と思うことがパフォーマンスに影響するわけだ。

「しかし興味深いことに、報酬を高くしすぎると、かえってパフォーマンスが低下することもわかっています。

この現象には、「損失回避」という認知バイアスが関係していると考えられます。

例えば、1万円もらえる嬉しさと、1万円を取られる残念さでは、どちらが強く感じられますか？

人間は一般に、損失のほうに感度が高い傾向があります。なるべく損失を避けたい、というのが、意思決定や、運動の実行により強く影響するのです。

ここで重要なのが、報酬か損失かの主観的な基準は変動するということ。いったん報酬が得られることを期待してしまうと、失敗して報酬が得られないというのは、ゼロというより、むしろ損失と感じられます。

期待が大きいと、その分だけ損失も大きくなる。しかもそれが、損失回避バイアスでさらに大きく感じられる。それによって運動実行のための脳活動が乱され、失敗する確率が高くなるわけです。

仮に『流れ』というのが認知バイアスだとしても、そういう脳の癖を味方につけ、敵に回さないことが、いいプレーにつながるのではないでしょうか」

一流の選手こそ「興奮状態」にある

高校野球などのアマチュアスポーツでは、しばしば「大番狂わせ」が起こることがある。弱小とされてきたチームが、勢いに乗って強豪校を倒してしまうという現象だ。

これも「損失回避バイアス」で説明できるという。

「前評判で負けるとされている"弱小校"と実績がある強豪校が戦う場合、強豪校からすると『勝って当たり前』、弱小校からは『負けて当然』となるわけなので、強豪校だけが損失リスクがある状況にさらされてしまいます。報酬と損失のバランスが狂った状態で「絶対失敗してはいけない」と思うと、習熟しているはずの動作ができなくなるわけです。

熟練者同士の対戦では、フィジカルやテクニックは拮抗しているので、勝負を決める要因としては、いわゆる『メンタル』と言われる側面のウェイトが高くなります。

そのベースには脳活動があるわけですが、私たちの研究によると、格闘ゲームの上級者の対戦直前8秒間の脳波から、勝敗を約80%当てることができました。番狂わせも同じ精度で予測できることが確認されています。裏を返せば、勝ちやすい脳の状態が存在する、ということです」

「流れ」はある意味、メンタルがプレーに作用していると捉えることができる。ただ、一流のスポーツ選手の場合、メンタルが安定している印象がある。彼らはリラックスしていて、メンタルがパフォーマンスに影響することはないのではないか。

「前提として、『メンタル』は脳では完結せず、体の状態とも強く関係します。

そこで重要な役割を果たすのが、自律神経系です。スポーツの試合は言わば戦闘状態ですから、それに備えて、交感神経が優位になり、心拍数を上げ、末梢血管を収縮させ、筋緊張を高めるといった体の変化が起きます。また、内分泌系も大きく関わってきます。例えば、男性ホルモンであるテストステロンの濃度が高まると、行動がアグレッシブになり、リスクを取る傾向が強まります。

一流の選手の体が試合本番の時にどうなっているか。私たちはこのような問題について、野球、スノーボードビッグエア、フォーミュラカーレース、ライフル射撃などの競技で、さまざまな生体情報の計測を重ねてきました。

見えてきたのは、『トップ選手の多くは、かなり緊張した状態で試合に臨んでいる』ということです。

例えば、プロ野球の投手は、試合中の心拍数が180拍/分近くになることも珍しくありません。投球の運動負荷だけなら120-130拍/分程度なので、メンタルだけで50くらい上がっている。それが悪いかというと、決してそんなことはありません。

あるエース級の投手は、先発して7イニング投げ、好投したのですが、どのイニングも平均心拍数170拍/分程度で安定していました。高い緊張状態を維持していたようです。一方で、打ち込まれた途端、急激に心拍数が下がった投手もいました。緊張が切れたのでしょう。

ビッグエアでも交感神経優位の方が、動作にキレが出て、順位が高くなる傾向が見られました。ライフルでは、一射ごとに、精妙な呼吸、心拍、脳波の連動が見られ、そこから成績が予測できました。

個人差や、状況のバリエーションも大きいので、一般的な結論を導くのは難しいのですが、ひとつ言えるのは、その競技の遂行に適した脳と体の状態を安定して作り出すことが重要ということ。単純にリラックスがよいというわけではないのです。

脳は、慣れていることに対しては、意識せずともうまく対処できる自動化処理が働きますが、慣れていないことに対してはパニックになります。失敗するのではないかという不安をはじめ、いろいろなことが意識に上ってきます。しかし意識で処理できる容量は非常に小さく、円滑な運動を支える自動的な脳活動が乱されます。

大事な試合の本番では、ものすごいプレッシャーがかかり、緊張するのが当たり前。アクシデントも起こります。そんなことは織り込み済みで、それに慣れておく。「いつも通り」というのが、これです。緊張しないのではなく、緊張してもパフォーマンスを発揮できるようなスキルを身につけているのが、一流の条件なのかもしれません」

漠然と捉えてきた、スポーツの精神的な側面だが、認知脳科学を用いると客観的に捉えることができる。10月中旬から始まるCS――一流のプロ野球選手たちのプレーを別の視点から見ることができる。

