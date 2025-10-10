ガザ地区の和平案の「第1段階」が合意されたことを受け、中部のデイルアルバラで避難を続ける女性がANNの取材に応じ、「瓦礫でも家に帰りたい」と訴えました。

【映像】攻撃を受け瓦礫だらけになった現地の様子

「（合意を聞いて）私たちは嬉しかった。子どもたちは興奮して跳ね回っていた。たとえ瓦礫であっても、家に帰りたい。ガザ復興には一生かかるだろう。私が死ぬまでかもしれない」（アマル・アブ・アッシさん＜28＞、以下同）

ガザ地区中部デイルアルバラで家族と避難を続けるアブ・アッシさん（28）は、和平案の合意を待ち望んでいたと述べました。物資の枯渇など、現在の状況がいち早く改善してほしいと訴えます。

「私たちはあらゆるものを奪われて苦しんだ。息子ユーセフが『バナナが欲しい』と言っても、1本のバナナがあまりにも高くて、買ってあげることさえできない」

「最も必要なのは安全だ。安全だと感じること。頭上に爆撃がないこと。いつ足を失っても腕を失っても目を失ってもおかしくないという不安から解放されること。私の小さな子どもがいつ死んでもおかしくないという恐怖から解放されること」

この2年間の経験からアブ・アッシさんは、「イスラエルが合意を破るかもしれない」との恐怖が拭えないとも話しています。（ANNニュース）