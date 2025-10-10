ASUNE POP UP開催♡3周年記念限定コスメと特典が満載

ルミネエスト新宿に、コスメブランド ASUNE（アスネ） の期間限定 POP UP STORE が登場します♡10月18日（土）～21日（火）の4日間限定、3周年を祝うスペシャルなラインナップをたっぷりご用意。限定ボックスや撮影会、トートバッグプレゼントなど、訪れるだけでワクワクできる仕掛けが満載です。あなたもこの機会に、ASUNE の世界を肌で感じてみませんか？

3周年記念「アニバーサリーボックス」

POP UP 会場では、3周年を記念した限定セット ASUNE 3rd Anniversary Box（税込6,600円） を発売。

セット内容は、新作 グルタチオン V セラム、80ml の大容量 ビタミンミルク（大容量）、そしてオリジナルミラーの3点です。

グルタチオン V セラム

ビタミンミルク（大容量）

なお、単品販売はなく、セットのみの限定展開。販売は1会計につき1点までとし、数量限定のため早めの来店が安心です。

心躍る冬の香り♡モルトンブラウンのホリデイコレクションで贈る特別なギフト

撮影会や豪華キャンペーン企画

10月18日（土）・19日（日）の2日間は、ブランドディレクター・中町綾 とのツーショット撮影会を実施。対象は POP UP 会場で税込10,000円以上購入の先着400名様。

整理券はレジで配布され、撮影時間は17:30～20:15の4枠で行われます。時間指定は不可なのでお早めに♪

また、8,000円以上購入でオリジナルトートバッグプレゼント、限定ショッパー配布、SNSフォローでクリーンスポットパッチ現品をプレゼントなど、特典盛りだくさんの企画も用意されています。

購入で手に入る限定特典たち

POP UP 会場限定の特典も見逃せません。8,000円（税込）以上の購入で ASUNE オリジナルトートバッグ を進呈（1会計につき1個）。

購入者には特大デザインの オリジナルショッパー も。さらに、ASUNE の Instagram をフォローして LINE 登録を行えば、クリーンスポットパッチ 現品1枚をゲットできます。

ただし、いずれの特典も無くなり次第終了なのでお早めに訪れたいですね。

今だけのASUNE体験を、あなたに♡

ASUNE の “3周年 POP UP STORE” は、2025年10月18日（土）～21日（火）、ルミネエスト新宿 B1 中央東口改札外で開催されます。

限定ボックス、撮影会、特典企画…すべてがこの4日間だけの特別仕様。

コスメ好きはもちろん、ASUNE を気になっていた方も、この機会にぜひ足を運んで。新しい自分と巡り合えるような、スペシャルな時間をあなたにも♡