地区シリーズの安打は第3戦の適時打1本のみ

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で凡退し、打率.067まで悪化した。凡退後、大谷が“珍しい行動”をする場面が中継映像に映った。

大谷は地区シリーズ第1戦は自身初のポストシーズンのマウンドに上がり、6回3安打3失点9奪三振の力投で勝利投手になった。一方でシリーズ通して打撃の調子が上がらず、3試合でのヒットは第2戦の7回に放った適時打のみ。試合前の時点で14打数1安打、打率.071、1打点、OPS.205にとどまっている。

この日対戦するのは“天敵”クリストファー・サンチェス。今季に限ればレギュラーシーズンとポストシーズンの合計で9打数8三振1安打と苦手にしており、大谷は初回の第1打席に初球からスイングしたが三飛に倒れた。

納得のできない表情を見せた大谷。ベンチに戻ると、バットを2本もってベンチ裏に行く場面が試合を中継しているNHK-BSなどに映り、解説の小早川毅彦氏も注目していた。レギュラーシーズンなどではタブレットなどで打撃を振り返ることが多いが、“不振脱却”へ向けて調整をしているのかもしれない。（Full-Count編集部）