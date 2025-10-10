グラスノーが走者を気にせず「フリーマンが注意していた」

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズと地区シリーズ第4戦にタイラー・グラスノー投手を先発させた。初回に一、三塁のピンチを招いたが無失点の立ち上がり。そんな中、NHKの解説を務めた小早川毅彦氏が苦言を呈した場面があった。

グラスノーは先頭の首位打者ターナーを空振り三振に仕留め、続くシュワーバーに右翼線に二塁打を浴びた。問題の場面は3番ハーパーを迎えたところだった。一塁への力無いゴロで一塁フリーマンからグラスノーにトスをしてアウトを奪い、2死三塁とした。

しかし、小早川さんが指摘したのはその後のグラスノーの行動だった。三塁に走者がいるにもかかわらず何も気にするそぶりがなかった。フリーマンが指摘しているようにも見えた。

これに対し「ちょっと気の緩みにつながってきますので。この辺りは何もなく済みましたけど、気をつけていきたいですね。これはフリーマンが注意していましたね」と一言。その後は無失点で凌ぎ「ゼロに抑えることが何よりだったと思いますね」と振り返った。（Full-Count編集部）