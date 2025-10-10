■台風23号

台風23号は10日朝6時現在、南大東島の東海上を北上しています。11日(土)にかけては沖縄や奄美にさらに接近する見通しです。その後は進路を東に変えて、12日(日)から13日(月)にかけては西日本・東日本の南を進むでしょう。

台風の進路次第では、西日本・東日本でも雨や風が強まる可能性があり、伊豆諸島は再び台風が直撃するおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。

◎全国の天気

北海道と東北北部、西日本は広い範囲で晴れるでしょう。東北南部から東日本は雲がとれにくいですが、晴れ間の出る時間もありそうです。雲の多い所も、大きな崩れはありませんが、夜は北陸で雨が降る見通しです。沖縄や奄美は夜、次第に雨風が強まるでしょう。

◎予想最高気温

北海道は15℃くらい、東北は20℃前後、東日本は24℃くらいで、過ごしやすいでしょう。西日本は広く25℃以上で、30℃を超える所もありそうです。大阪は27℃、鹿児島は31℃でしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

11日(土)は西日本の日本海側を中心に晴れるでしょう。12日(日)は九州南部や四国で雨が降りそうです。台風の動き次第で、雨の範囲はさらに広がる可能性があります。13日(月)以降は晴れる所が多くなるでしょう。

・札幌〜名古屋

11日(土)は東北と東日本で雨が降るでしょう。雨でひんやりとしますので、服装選びはお気をつけください。12日(日)以降も東北南部と東日本はしばらく曇りや雨で、すっきりしない天気が続きそうです。