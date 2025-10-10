¡ÖÈ¯ÅÅ²ñ¼Ò¤«¤éÁí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ø¡×ËÅÄÄÌ¾¦¡¦º£°æÅÍ»Ö¸÷¤¬ÉÁ¤¯¡ØºÆ¥¨¥Í¿Ê²½ÏÀ¡Ù
ºÆ¥¨¥Í¤ÎÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤ÏÂç·¿¤Î¸¶È¯5´ðÊ¬¤ËÁêÅö
¡¡º£Ç¯6·î¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡Ø¥¹¥¨¥ºÏÑÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½êⅡ¡Ù¤¬¾¦¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥¹¥¨¥ºÏÑ±è¤¤¤Î¥¬¥ë¥Õ¡¦¥¨¥ë¡¦¥¼¥¤¥ÈÃÏ¶è¤Ë100´ðÄ¶¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤òÀßÃÖ¡£
¡¡ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤Ï654㍋㍗¡Ê65Ž¥4Ëü㌔㍗¡Ë¡£º£¸å¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÁ÷ÅÅ¸ø¼Ò¤Ø25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇäÅÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¡¢Ìó110ËüÀ¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡£
¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û¡Ø¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡¡ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ー·ÐºÑ¸¦µæ½ê ÀìÌ³Íý»ö¡¦¾®»³ ·ø
¡¡Æ±È¯ÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÅÄÄÌ¾¦¤È»±²¼¤Î¥æー¥é¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë¸½ÃÏ»ö¶È²ñ¼Ò¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥¨¥ºÏÑÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½êⅠ¡Ù¤ò±¿±Ä¡£Âç·¿¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê£±´ðÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¹ç·×Ìó91Ž¥6Ëü㌔㍗¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤ÏÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¶½¹ñ¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¶½¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÆ¥¨¥Í³«È¯¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËºÆ¥¨¥Í³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¼ÒÄ¹¤Îº£°æÅÍ»Ö¸÷»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÆ¥¨¥Í»ö¶È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤ËÇã¼ý¤·¤¿Ê©¾¦¼ÒCFAO¡Ê¥»ー¥Õ¥¡ー¥ªー¡Ë¤È¥æー¥é¥¹¤¬50¡ó¤º¤Ä¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÀìÌç¤ÎºÆ¥¨¥Í¿·²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ª¥é¥¹¡×¤òÀßÎ©¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç100㍋㍗¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏºÆ¥¨¥Í¤ò½ÅÅÀ»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£2021Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç1Ãû±ß¤òºÆ¥¨¥Í¤ËÅê¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤ÎºÆ¥¨¥Í³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢ºÆ¥¨¥Í»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¤Î¤¬¥æー¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥æー¥é¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ËÅÄÄÌ¾¦¤ÎÁ°¿È¥Èー¥á¥ó»þÂå¤ËÁÌ¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Èー¥á¥ó¤ÎÅÅÎÏÉôÌç¤¬¸»Î®¤Ç¡¢2002Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬½Ð»ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìÅÅ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Î·Ð±ÄºÆ·ú¤Î²áÄø¤Ç¡¢22Ç¯¤Ë1850²¯±ß¤ÇËÅÄÄÌ¾¦¤Ø¾ùÅÏ¡£ËÅÄÄÌ¾¦¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥é¥¹¤Ï1999Ç¯¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑÁ°Ä®¤Ç¹ñÆâ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò³«»Ï¡£º£¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉ÷ÎÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥é¥¹¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Æ¥é¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊµìSB¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¤òÅý¹ç¡£º£¤Ç¤Ï¹ñÆâ¼ó°Ì¤ÎÉ÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆüÊÆ¤ÎÂ¾¡¢²¤½£¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ÇºÆ¥¨¥Í»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤äÃæÅì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¹ÔÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¿Ê¤à¥¤¥ó¥É¤ÇºÆ¥¨¥Í»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¼ç¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆü·Ï´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëPPA¡Ê´ë¶È¸þ¤±ÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÅ²½Î¨¤ÎÄã¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËµÞÂ®¤ËÅÅ²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤â¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÆ¥¨¥Í³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡É÷ÎÏ¤äÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇºÆ¥¨¥Í³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¡Êº£°æ»á¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤¬»ý¤ÄºÆ¥¨¥Í¤ÎÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤Ï5㌐㍗¡Ê500Ëü㌔㍗¡Ë¤È¡¢Âç·¿¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê5´ðÊ¬¤ËÁêÅö¡£º£¸å¤Ï31Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤ËºÆ¥¨¥Í¤ÎÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤ò10㌐㍗¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
ÃæÅì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌò³ä¤Ï¤¢¤ë
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè7¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー´ðËÜ·×²è¤Ç¡¢2040Ç¯ÅÙ¤ÎÅÅ¸»¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥Í¤¬4～5³äÄøÅÙ¡Ê23Ç¯ÅÙ¤Ï22Ž¥9¡ó¡Ë¡¢¸¶È¯¤¬2³äÄøÅÙ¡ÊÆ±8Ž¥5¡ó¡Ë¡¢²ÐÎÏ¤¬3～4³äÄøÅÙ¡ÊÆ±68Ž¥6¡ó¡Ë¤È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ºÆ¥¨¥Í¤òºÇÂç¤Î¶¡µë¸»¤Ë¹â¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ï23～29¡óÄøÅÙ¡ÊÆ±9Ž¥8¡ó¡Ë¡¢É÷ÎÏ¤Ï4～8¡ó¡ÊÆ±1Ž¥1¡ó¡Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤Ï»³¤¬¤Á¤Ç¡¢Î¦¾å¤ÇÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÅ¬ÃÏ¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤µ¤ì¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Ç¤Ï¡¢»°É©¾¦»ö¤¬½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î3³¤°è¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿È¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¡£
¡¡Åö½é·×²è¤«¤é·úÀßÈñÍÑ¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÅ±Âà¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¾å¡¢2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢»ñ¸»²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¡£Ã¦ÃºÁÇ¤Î¤±¤ó°úÌò¤À¤Ã¤¿²¤½£¤Ç¤âÊª²Á¹â¤Ë¹ñÌ±¤¬·ùµ¤¤ò¤µ¤·¡¢¤Ò¤Èº¢¤ËÈæ¤Ù¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤Ï¥¹¥íー¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÏÉ¬Í×¤À¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÃæÅì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢º£°æ»á¤Ï¡Ö¥æー¥é¥¹¤È¥Æ¥é¥¹¥¨¥Ê¥¸ー¤òÅý¹ç¤·¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÉ÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£º£¸å¤ÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´À°¡¢À©¸æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿Áí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ø¼¡¸µ¾å¾º¡Ù¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëËÅÄÄÌ¾¦¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÍó»²¾È¡Ë¡£¿·À¸¥æー¥é¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÆ¥¨¥Í³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£〝Áí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ë¶È〟¤Î¿Ê²½¤Ø¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯¡£
