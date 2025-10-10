【日本】
国内企業物価（9月）08:50
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.7%（前年比)

【カナダ】
雇用統計（9月）21:30
予想　3.0万人　前回　-6.55万人（雇用者数・前月比)
予想　7.2%　前回　7.1%（失業率)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00
予想　54.1　前回　55.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります