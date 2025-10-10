【日本】

国内企業物価（9月）08:50

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)



【カナダ】

雇用統計（9月）21:30

予想 3.0万人 前回 -6.55万人（雇用者数・前月比)

予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)



【米国】

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00

予想 54.1 前回 55.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

