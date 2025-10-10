本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（9月）08:50
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)
【カナダ】
雇用統計（9月）21:30
予想 3.0万人 前回 -6.55万人（雇用者数・前月比)
予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00
予想 54.1 前回 55.1（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
