【WWE】RAW（10月6日・日本時間7日／テキサス・ダラス）

【映像】悲し気な日本人美女レスラー、アシストで勝利も

日本人女子レスラー同士の激突で、波紋を呼ぶ“狡猾＆露骨“なアシストが炸裂。リング下からの手出しに、ファンの怒りの矛先は「レフェリーが一番の敵」「レフェリー止めろよ」とレフェリーへ向かった一方、勝者が浮かべた悲し気な表情が印象的だった。

WWE「RAW」で行われたイヨ・スカイ対カイリ・セインの元ユニット同士の一戦は、アスカの“露骨すぎる”介入によって勝敗が決まる波乱の展開に。日本人女子トリオが席巻した”ダメージ CTRL”分裂後の因縁が絡む中、シングルで激突した2人は、フェイスとして絶大な人気を誇るイヨに、アスカに操られるカイリが葛藤のなか戦う複雑な関係をむき出しにした。

日本語実況でも日本のリング時代以来の「8年7カ月ぶり」と紹介されたシングル戦。序盤の手の内を探り合うテクニカルな攻防から、イヨの場外への”アサイ・ムーンサルト”に対して、カイリも場外での”アラバマ・スラム”で対抗する。



この試合を仕組んだフィクサーとしてリング・サイドでちょこまかと暗躍するアスカを尻目に、終盤にはイヨが”ムーンサルト”を狙ったが、ここでアスカがエプロンに立ち、レフェリーの注意を奪い妨害。その隙を突いてカイリがロールアップ。さらにアスカがリング下からカイリの腕を引張り“ガッチリ固定”するというあからさまな仕掛けで3カウントが入り、イヨから勝利をもぎ取った。

ABEMAのWWE解説を務めた週刊プロレスの井上光記者もキッパリ「ズル勝ちですね」と断言。ファンからは「カイリがイヨに勝った」と興奮する声や「酷いｗ」「さすがアスカ姐さん汚い」の非難、さらには「いいサポート」「良い感じの遺恨」と日本人対決の行方に期待の声も少なくない。

海外ファンの反応も複雑だ。「イヨがチートで負けたのはショック」という声に加えて、目の前の介入劇を見逃したレフェリーには「今週のレフェリーは見えない病だな」「見えない筈がない」といったツッコミがSNS上を飛び交い、「RAW史上一番露骨な介入」「レフェリーが一番の敵」という辛辣な突っ込みも相次いだ。

週末10月11日にオーストラリアで開催される「クラウン・ジュエル」では、イヨと地元凱旋となるリア・リプリーの元女子世界王者タッグと”カブキ・ウォリアーズ”アスカ＆カイリの決着戦がいよいよ行われる。突然勃発した日本人同士の抗争劇に日本でも人気上昇中の”最狂女子”ことリアが加わる。今後の女子戦線の行方を占う意味でも注目のカードになりそうだ。（ABEMA／WWE『RAW』）