パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスが合意していた和平案の第一段階について、イスラエル政府は日本時間10日朝、和平案を正式に承認しました。

ロイター通信は日本時間10日朝、イスラエル首相府の発表として、ハマスと合意した和平案をイスラエル政府が閣議で正式に承認したと報じました。

イスラエル政府の報道官は9日、閣議後、24時間以内に、ガザ地区で停戦が実施され、イスラエル軍は部分的に撤退するものの、ガザ地区の53％は引き続き掌握するとしています。また、そこから72時間以内に、人質が解放されると述べています。

一方、ハマスの幹部も改めて恒久的な停戦を始めるための合意に達したと話しました。

ガザ地区での戦闘は永久に終結したとする保証を、アメリカやアラブ諸国の仲介国から得たと話しています。