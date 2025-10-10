今回は、自称会社員の彼氏を尾行した結果についてのエピソードを紹介します。

彼氏が一体何者なのか知りたくて…

「付き合って半年で年下の彼氏からプロポーズされましたが、彼氏に関し引っかかることが多々あります。というのも彼氏は在宅勤務をしているそうですが、仕事をしている様子は一切なく……。怪しく思って彼氏の勤務先という会社に連絡してみたけれど、彼氏はなんと在籍していなかったんです。家族もいないみたいだし……。

そしてある日こっそり彼氏のパソコンをのぞくと、メールフォルダが目に入りました。で、彼氏の名前ではない見知らぬ名前宛に『ご返済の件』という件名でメールが届いていて、なんとなく嫌な予感が……。

その後、彼氏がいったい何者なのか知りたくて、仕事に行くと嘘をつき、彼氏を尾行することに。すると、彼氏はパチンコに行っていたんです……。たまたま仕事が休みだったのかもしれませんが、『まさか無職じゃないよね……』と思いましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2022年5月）

▽ ちなみに後日この女性は、彼氏が平日の昼間に浮気していると知ったのだそうです。最低ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。