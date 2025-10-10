高嶋ちさ子、長嶋一茂を一喝！いつになくヒートアップし「変なこと言うなら黙ってろよ！」

10月10日（金）の『ザワつく！金曜日』では、好評企画「どんどん高くなる選手権」を放送。

今回は「栗スイーツスペシャル」と銘打ち、秋の味覚・栗を使ったスイーツを番組が厳選。その価格を当てるクイズに、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が挑んでいく。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

もっとも近い答えを出したら10ポイントだけでなくスイーツの試食もゲットでき、値段をピタリと当てたら100ポイントを獲得できるというルール。

このクイズの最大の特徴は、紹介する順に商品の価格が高くなっていく点。

今回、番組が取り上げるのは、「老舗和菓子店がこだわり抜いて作る開店即完売の絶品栗まんじゅう」、「創業120年の栗きんとんの名店が作り出した新感覚モンブラン」、「希少な大粒の丹波栗だけを選りすぐった宝石のような焼き菓子」などの絶品スイーツだが、はたしてそれぞれの価格とは？

栗が大好きという3人は「食べたい！」と大興奮するが、はたして勝負の行方は？

今回、サバンナ・高橋が出したヒントがきっかけとなって3人の予想が揃う…？ 前代未聞のハプニングがぼっ発。はたして、ポイントと試食の行方は？

また番組では、おなじみ「ザワつく！工場クイズ」や「職業当てクイズ」でザワつくトリオが激突する。

今回、ごほうびグルメとして用意されたのは、一茂をはじめ各界の著名人が足繁く通う松茸専門店の 〆の料理「松茸ご飯」。

その絶品を味わいたい一心で、3人の早押し合戦はいつになくヒートアップ。「変なこと言うなら黙ってろよ！」と、ちさ子が一茂を一喝する場面も。

はたしていち早くクイズに正解し、試食の権利をゲットするのは誰なのか？