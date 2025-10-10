¶¶ËÜ¾À¸¡¢¾¾ÅçÁï¤é¤¬½©¥É¥é¥Þ¤ÇÂç³èÌö¡ª¡¡timelesz¤¬¡È¸Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø
¡¡¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢timelesz¤À¡£Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥ÐーÃæÅÓºÎÍÑ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤³¤È¡¢¡Øtimelesz project -AUDITION-,¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Î»ÏÆ°¤«¤é¤ï¤º¤«8¥«·î¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äCM¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤É¤³¤«¤ÇÈà¤é¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¶ËÜ¾À¸¤¬Ä©¤ó¤ÀÅù¿ÈÂç¤ÎÀÄÇ¯Áü¡¡¤½¤ó¤Êtimelesz¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î½©¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ðー¡¦¶¶ËÜ¾À¸¤Î½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎWEBÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ä¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î³«¿¿Î¤¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ÎÈ¬½Å³ßÉ÷²í¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥É¥é¥ÞÏÈ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥Æ¥ìÅì¿¼Ìë¤Î´ÇÈÄÏÈ¡Ö¥É¥é¥Þ24¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£º£²ó¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢½é½Ð±é¤Ë¤â¤Ê¤ë¶¶ËÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¶¶ËÜ¾À¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Î¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖAMEL¡×¤Î¿ä¤·¡¦ßº¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î½ý¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Ë´¤ÁÄÉã¤Î²È¤¬¤¢¤ëÅÄ¼Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç¹à¿â¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤ßº¤À¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢¿ä¤·¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ßº¤ÎÎø¿Í¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦³¤ÅÍ¡ÊÀõÌî½×ºÈ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ìó24Ê¬¤ÎÊª¸ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¹ªÌ¦¤Èßº¤ÎÆó¿Í¼Çµï¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤¹¥Õ¥¡¥ó¡É¤ò±é¤¸¤ë¹½¿Þ¤â¡¢¥á¥¿Åª¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¤¥Þ¥É¥¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¹ªÌ¦¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ì´¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¤Ê¿Ã³¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Îßº¤ò°ì¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ÔÆÃÍ¤Î¶õµõ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Îßº¤ò±é¤¸¤ë¹±¾¾Í´Î¤¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿ÀÅ¤«¤ÊÊª¸ì¤ò°ìµ¤¤ËÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤À¡£¼Â¤Ï¡¢ßº¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¿Í³Ê¡¦âÃ´õ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤òÁ´¿È¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£âÃ´õ¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¹±¾¾¤Ï¶¶ËÜ¤È»ëÄ°¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ë¥È¥ê¥Ã¥ー¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾ÅçÁï¤Ï¡È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¡É¤¬¸÷¤ë¿·¶ÃÏ¤Ø¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯½©¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯timelesz¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¾¾ÅçÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏÂç¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Á¥§¥ê¤Þ¤Û¡Ù¤³¤È¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦ËÅÄÍª¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£¸µ¥«¥Î¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿¥ä¥ó¥ー·Ï½ÀÆ»À°Éü»Õ¤ÎÅ¯¡Ê¾¾ÅçÁï¡Ë¤È¡¢Î¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥¤·¤¹¤®¤ëÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¡¦¾»¹°¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¡¢¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê°é»ùÊ³Æ®µ¤À¡£
¡¡¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù°Ê¹ß¤ÎÀª¤¤¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¾Åç¤Î¼ç±éºî¤Ï½çÅö¤ÊÎ®¤ì¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³èÆ°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¾¾Åç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÅ¾µ¡¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¤³¤É¤â¤Î°ìÀ¸¡Ù¡Êºî¡¦ÃæÅç¤é¤â¡Ë¤À¡£¼ç±é¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤¬ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾Åç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥ª¥¹¤È¥³¥á¥Ç¥£ー¤È¥Û¥éー¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê²øºî¤ò¡¢¸«»ö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤Î·»¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¹È¤µ¤¹¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Ï¯ÆÉ·à¡Ø¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥âー¥É¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤È¿¹»³Ì¤ÐÔ¤È¶¦±é¤·¤¿ÉñÂæ¡Ø¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¾¾Åç¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤Ë½Å¤Í¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¤ÎÅ¯¤Ï¡¢²£»³Íµ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¿¥íー¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¥·¥êー¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¸µ¥Û¥¹¥È¡¦Í¤¤È¡¢¤É¤³¤«ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅ¯¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç±Ô¤µ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î±ü¤ËÞú¤ß½Ð¤ë¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤°¦¾ð¤Ï¡¢¾¾ÅçËÜ¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Î¤À¡£Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ëÇò½§¿×¤ÈÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤Àtimelesz¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡È¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡É¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¤Ï¡¢ÍèÇ¯4·î¤Þ¤ÇÉñÂæ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç·Ð±ÄÆñ¤ËÇº¤à¼ã¼ÒÄ¹¤ò±é¤¸¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¸¶²Å¹§¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï½é¼ç±é±Ç²è¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¡¢NetflixÇÛ¿®¤È·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º´Æ£¾¡Íø¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿·À¸timelesz¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£º£¥¯ー¥ë¤Î¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡È¸Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤¬¡¢ÍèÇ¯¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥°¥ëー¥×¤ÎÊª¸ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£¡ÊÊ¸¡áÌÀÆüºÚ»Ò¡Ë