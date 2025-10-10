きっと恋人としてはムリ！女性目線で「性格が合わない男」の３大特徴
「悪い人じゃないけど、恋人にするのはちょっと…」
そんな男性に出会ったこと、ありませんか？友達なら楽しくても、恋人関係になると一気にストレスが増えるのが“性格の相性”。そこで今回は、女性が「これムリ！」と共感する“性格が合わない男”の３大特徴を紹介します。
自己中すぎる
デートの時間も食事の店も、全部自分の希望で決めたがるタイプ。最初はリードしてくれるように見えても、だんだん「私の意見は？」と不満が募っていきます。女性の気持ちを汲むより、自分のルールを優先する姿勢にどんどん嫌気が差していくのが当然のことです。
感情のアップダウンが激しい
ちょっとしたことで不機嫌になったり、急に冷たくなったり。そんな気分屋タイプの男性に当たると「機嫌を損ねないようにしなきゃ」と常に気を遣う羽目に。恋愛は本来リラックスできる関係のはずなのに、振り回される日々では心も疲れてしまいます。
大事な場面で逃げる
ケンカや将来の話になると「まあいいじゃん」「考えとく」で終わらせる男性も恋人にはできないタイプ。真剣な場面で向き合えない姿勢で、「私との未来に本気じゃないの？」と感じてしまいます。そんな無責任な男性とは、安心して関係を築くのは難しいでしょう。
「合わないな」と感じる直感は、意外と正しいサイン。恋愛を楽しむには、無理して相手に合わせるより「一緒にいて自然体でいられる相手」を選ぶことが大事。性格的に合わない男性に思い悩むより、相性の良い男性と出会うチャンスを増やすことに目を向けていきましょうね。
