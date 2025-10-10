台風23号はいまどこに？

気象庁によりますと、台風第２３号は、きょう（１０日）午前６時には南大東島の東北東約２００キロにあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路はどうなる？／今後の全国各地の天気は？

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路については【画像①】の通りとなっています。

【詳しい気象情報】（目次）

① 台風23号 今後の進路は？

② 雨と風はどうなる？ 気象予報士解説

③ 沖縄地方、奄美地方、九州南部は注意を

④ １０日（金）雨と風のシミレーション

⑤ １１日（土）雨と風のシミレーション

⑥ １２日（日）雨と風のシミレーション

⑦ １３日（月）雨と風のシミレーション

⑧ １４日（火）雨と風のシミレーション

⑨ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報

台風23号 今後の進路は？

台風２３号の中心は、



きょう（１０日）午後６時には南大東島の北北東約１２０キロ

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あさって（１１日）午前６時には奄美大島の東南東約１６０キロ

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１２日午前３時には種子島の東南東約１５０キロ

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



１３日午前３時には伊豆諸島近海

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



１４日午前３時には日本の東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



１５日午前３時には日本のはるか東

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されます。

雨と風はどうなる？

(宮本大句見 気象予報士)

「雨と風の予想によりますと、反時計回りの渦は中心付近の風が強まりながら、今週土曜日に南西諸島付近に位置する見込みです。



その後もやや発達しながら、日本の太平洋側の地域に沿って北東に進む予想になっています。現在、日本付近は広く太平洋高気圧に覆われていて、本来であれば熱帯低気圧や台風にとって高気圧は壁になります。



ただ、台風22号と同じく、高気圧の勢力の弱い領域を進み北上する可能性があります。まだ発達の程度や進路にはブレ幅が大きいため、最新の情報に気を付けてください」



10日から16日までの雨と風のシミュレーションは【画像③～⑨】の通りです。

沖縄地方、奄美地方、九州南部は注意を

台風第２３号は、１０日は大東島地方に、１１日は奄美地方に接近する見込みです。奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方、奄美地方、九州南部では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



なお、１３日頃は、台風は日本の南から日本の東に進み、伊豆諸島に接近する可能性があります。



［波の予想］

沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、うねりを伴いしけや大しけとなる所がある見込みです。



１０日に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う



１１日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ６メートル うねりを伴う

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う



１２日に予想される波の高さ

九州南部 ５メートル うねりを伴う

奄美地方 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、非常に強い風の吹く所があるでしょう。



１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）



１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 ２５メートル （３５メートル）

沖縄地方 １８メートル （３０メートル）



１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 ２３メートル （３５メートル）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）



［雨の予想］

沖縄地方では１１日にかけて、奄美地方、九州南部では１１日から１２日は、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。



１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １５０ミリ



［防災事項］

奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒してください。奄美地方と九州南部では１１日から１２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



沖縄地方、奄美地方、九州南部では１２日にかけて、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

１０日（金）雨と風のシミレーション

１０日（金）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑯～⑳】の通りです。

１１日（土）雨と風のシミレーション

１１日（土）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉑～㉘】の通りです。

１２日（日）雨と風のシミレーション

１２日（日）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉙～㊱】の通りです。

１３日（月）雨と風のシミレーション

１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊲～㊸】の通りです。

１４日（火）雨と風のシミレーション

１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㊹～㊻】の通りです。

今後16日間 各地の天気予報

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報は【画像㊼～54】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。