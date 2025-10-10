「住民の足はハイエース」…北海道最大手も白旗。【過疎地域】の公共交通機関に乗ってみてわかったこと

代替路線バスが廃止になった地域の公共交通はどうなっている？

鉄道の路線廃止後の代替交通機関として位置づけられているバス。既存の路線がある場合は増便、なければ新たに運行という形で対応するのが一般的だが、そもそも鉄道が廃止に至ったのは利用客が少なかったから。

バスのほうが路線の管理維持、運行にかかるコストを抑えられるとの利点はあるが、利用客が大幅に増えるわけではない。そのため、実際には赤字の非採算路線となっているケースが多いのが実情だ。

だが、中には代替バスの確保が難航し廃止となった地域もある。

では、実際に代替路線バスが廃止になった地域の公共交通はどのようになっているのか？

前編記事『「とにかく運転手がいない」移動難民続出…過疎地域公共交通機関の【ヤバすぎる】現実』に続き、地方交通機関の厳しい現実をお伝えします。

やってきたのは「ハイエース」北海道最大手も白旗

20年5月に廃止となった北海道のJR札沼線の北海道医療大学―新十津川は、途中の浦臼駅から新十津川経由で隣の滝川市まで空知中央バスが廃止前から運行。これに北海道医療大の1つ手前の当別―月形を結ぶ「とべ〜る号」、月形―浦臼間の「かばと〜る号」という2本の代替バスを含む、3本のバスで廃止区間の47.6kmをカバーしていた。

ところが、空知中央バスは22年9月末に滝川浦臼線の廃止を発表。沿線の浦臼町、新十津川町には合わせた7716人（※25年8月末時点）の住民がおり、65歳以上の高齢者の割合は4割強を占める。

同社は札幌証券取引所に上場する道内最大手の北海道中央バスのグループ企業だが、路線バス廃止に至った大きな理由が深刻な運転手不足であるのは間違いない。鉄道廃止から約2年5ヵ月という期間はあまりに短いが、地元の浦臼町が新たに浦臼―滝川間に代替コミュニティバスを新設したため、利用者にとってはそこまで影響がなさそうに思える。

9月某日、現在の札沼線の終点・北海道医療大駅からどべ〜る号に乗車したが、バスとは名ばかりで乗り場に来たのはハイエース。ただし、タイには「ロットゥー」と呼ばれるハイエースなどのワゴン車を使ったミニバスが多く運行しており、外国ではマイクロバスの代わりに小規模輸送用として使われている。海外ではたびたび利用していたのでちょっと懐かしい。

利便性に配慮されていなくても文句は言えないが……

手前の当別町の市街から乗ってきたのか、乗客は私以外に5人。車は廃止になった札沼線区間とほぼ並行して走る国道275号線沿いを北上し、定刻通り月形駅に到着。といっても駅舎はすでに解体され、ホームと線路の一部が残されているだけだ。

13分の待ち時間を経て、到着したのはこのバス停が始発の浦臼行きのかばと〜る号。今度は車体の長さが通常の3分の2ほどの小型バス。民間のバス会社でも使われている車種ながら乗客は私を含めて3人。しかし、途中のバス停には高校もあり、乗り合わせた70代の女性は「私たち年寄り連中以外にも学生さんが通学で利用するのよ」と話しており、時間帯によっては少し混むらしい。

かとば〜る号の終点は、浦臼駅の隣に建つ町の多世代交流施設『えみる』。ちなみに駅はホームだけでなく駅舎も保存されていたが、次の滝川行きのバスまでは2時間以上の待ち時間がある。1日4本あるバスのうち、乗り継ぎが比較的スムーズなのは2本のみ。札沼線廃止前も浦臼―新十津川間は1日1往復だったし、地元の人間でわざわざ乗り継いで利用する者はほとんどいないのだろう。

時間が空いたので近くの食堂で昼食を取り、食後は付近を散策してみるが徒歩圏内には観光スポットもないため、やはり時間を持て余してしまう。鉄道廃止前は札幌から新十津川に向かう場合、乗り換えは当別駅（※当時は石狩当別駅）で済んだため、旅行などで利用する分には不便に感じてしまう。

もちろん、コミュニティバスは民間の路線バスと違って地元のための交通機関。自治体が運営している以上、旅行者など地元民以外にとっての利便性に配慮されていなくても文句は言えないが……。

困惑「民間バス会社には存在しないルール」

しかも、滝川―新十津川間には空知中央バスの路線があり、競合防止のために滝川行きのバスは新十津川町内と滝川市内からの乗車が禁止。浦臼行きのバスも滝川市内、新十津川町内では降車禁止となっている。

実は、コミュニティバスの場合、多くの地域で同様のルールを設けている。これを知らないとバスを待っていても素通りされてしまい、私も実際別の地域で経験したことがある。民間のバス会社には基本的に存在しないルールで、勘違いしたままだと当日の移動手段を失うことになりかねない。

とはいえ、旅行で利用するには便利で快適と言い難いのもの事実。旅行や出張などでこうした地域の公共交通機関を利用する際は、スマホなどでルールも事前にチェックしておいたほうがよさそうだ。

