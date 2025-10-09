連絡は頻度より“誠実さ”！あまり連絡してこない男性が見せる「本命サイン」
「彼が全然連絡くれない…脈なしなのかな？」と不安になる瞬間ってあるはず。でも、連絡が少ない＝気持ちがない、とは限りません。本命だからこそ軽率なことは言わず、行動で誠実さを示す男性は少なくないのです。そこで今回は、あまり連絡してこない男性が見せる「本命サイン」を紹介します。
会ったときの態度に誠実さは表れる
LINEでは淡白でも、実際に会ったときにあなたのことを気遣ってくれたり、真剣に話を聞いてくれるなら本命の可能性大。言葉より態度で思いやりを示すのは、誠実な男性ならではの愛情表現です。
忙しくても会う時間を作ろうとする
どんなに仕事や勉強で忙しくても、男性は本気の相手には会う時間をなんとか確保するものです。連絡は少なくても「この日なら会えそう」と具体的に提案してくれる男性は、優先順位の高さを証明しています。
メッセージの内容に一貫性がある
返信が遅れても、送られてくる内容に誠実さや優しさがあるなら安心してください。男性は本命の女性にやいして適当な返事はせず、一貫した対応をしてくれます。連絡は頻度よりも“どういう内容か”をチェックするのがポイントです。
「連絡が少ない＝脈なし」と決めつけるのは早計。男性が本気かどうかは、頻度よりも誠実さや行動の質に表れすので、不安なときこそ男性の態度や時間の使い方に目を向けてみてくださいね。
