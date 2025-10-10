鉄パイプで殴られて「頭蓋骨が凹んだ」少女囚人…イランの刑務所で横行する”人権活動家”への残虐な行為と”ヒューマニスト達の強い意志”

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

囚人のすべてを奪う独房と尋問室

太陽を見ず、自分の肌の匂いも分からず、あたりは圧倒的な沈黙に支配されている状況が、人間の闘う気力や生きる勇気をいかに粉砕するのか、経験するまで想像すらできないと思う。

理想主義に燃える闘士には思いもよらないだろうが、普段は当たり前だと思っていることを奪われると、情熱的で意志の強い人物でも、疑いと無関心に苛まれる瞬間があるのだ。

独房と尋問室は、囚人のアイデンティティに欠かせない基本的なものをすべて押しつぶすように、そして心理的な抑圧を長続きさせるような仕組みになっている。これは人間の心に深い傷を残す。

2度目の収監で私はゼイナブ・ジャラリアン（クルド系イラン人。クルド武装勢力PJAKのメンバーであったことを理由に、2008年にイスラム革命裁判所で死刑判決を受けたが、彼女は容疑を否定。2011年に終身刑に減刑された）という少女と数日一緒になったことがあった。

凹んだ頭蓋骨

ある日、彼女の頭に傷跡があるのに気づき、何があったのか尋ねた。彼女はクルディスタンにいたとき、6ヵ月--私の記憶が誤っていなければ--収監されていたそうだ。その独房で、尋問官に鉄パイプで強く頭を殴られ、頭蓋骨がへこむほどの大けがを負った。病院に運ばれたが、再び独房に戻された。

彼女のいた独房は完全な真っ暗闇で、窓も明かりもなかったらしい。一度など、寝る前に歯を磨いているときに看守に呼ばれ、中庭に連れて行かれた。ゼイナブはそのときになって、太陽が高く昇っているのに気づいた。夜ではなかったのだ。

抵抗する意思とゆるぎない信念

2〜3日を彼女と過ごせたのは神の恵みだった。彼女はクルディスタンから209棟に連れて来られた。尋問官たちに、武装作戦に加わったことを動画で自白するようにと、何度も言われたらしい。彼女は嘘の自白をすることを拒んだ。

ゼイナブが209棟にいた間、ある囚人について元気の出る話をしてくれて、イランの刑務所に明るい光明を見たような気がした。ゼイナブが言うには、ある女性が、グリーン・ムーブメント（民主化運動）のリーダーのひとりを貶めるような内容の手紙を書けと言われ、ものすごいプレッシャーを受け、病気になりながらも、その手紙を書かなかったのだそうだ。

ゼイナブの抵抗する意志と心意気を見ていて、彼女の他の側面、ヒューマニストとしての断固たる、揺るぎない信念も分かってきた。

私は独房に収監された3回の経験のなかで、固い意志と決意で立ち向かう素晴らしい男女の存在を知った。彼らは自分の体と心の健康を犠牲にしても、のしかかる重圧に耐え、自分の信念を曲げない。

保釈されても精神的に操られる

私は保釈されるとすぐに入院して治療を受けた。ところが当局が病院の記録を取りあげた。のちに尋問されたときにこの理由を聞くと、答えは「諜報治安省の医師は、あんたの医師よりも経験がある」というものだった。

この発言にはずいぶん考えさせられた。私の主任尋問官は私の気質、つまり興味の対象や、私が嫌うものをよく知っている。私がいつも何か噛む癖があることや、彼の言葉によると、私が書く内容、あるいはイラン・エンジニアリング・インスペクション・カンパニーでの交友関係、私と夫とのことまで、彼は何でも知っていた。

なぜ彼はこれほどまでに私の心の中に詳しかったのか？ 私についての情報を徹底的に集めたのは何のためだったのか？ おそらく彼は私の持病や常備薬、治療、私の身体的、精神的弱みを把握して操ろうとしていたのだ。なぜなら、彼に言わせれば、私はまだ無罪放免ではなかったから。

