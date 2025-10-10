高速道路に新幹線までも…更なる海外富裕層をニセコに取り込むための「アクセス向上計画」とは

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

2027年ニセコIC開通

新千歳空港または札幌市内からニセコに向かうには、現在は基本的には一般道を利用することになり、高速道路でダイレクトに行くことはできない。

しかし、2018年12月、後志自動車道の小樽─余市間が開通した。後志自動車道は北海道横断自動車道の一部で、小樽─俱知安間62.4kmで整備が進められている。残る余市─俱知安間39.1kmは俱知安余市道路として、2027年度頃の開業を予定している。札幌と俱知安間は、現在約2時間10分かかるが、余市─俱知安間が全通すれば、札幌とニセコは約1時間30分に短縮されることになる。

また、新千歳空港からニセコ間は、現在は支笏湖から国道276号線経由が一般的で、約2時間30分かかるが、余市─俱知安間が全通すれば、約2時間に短縮される。

もっとも、北海道の場合、札幌中心部などを除けば信号も少なく一般道でもそれなりの速度で走れるため、特にグリーンシーズンは、高速道路ができても、本州などと比べ大きな時間短縮効果がない場合がある。とはいえ、降雪もあるなか、スキーシーズンにおける高速道路が使える効果は大きいといえよう。

なお、ニセコにおける玄関口となる俱知安ICは、5つあるスキー場の一つである花園地区に接続する計画になっている。インターチェンジ直結のリゾートとして、ホテルやコンドミニアム開発と連動することになる。

2030年新幹線ニセコ駅開業

現在、東京駅から新函館北斗駅までつながっている北海道新幹線が、札幌駅まで延伸される。新函館北斗と札幌間の線路延長約211kmとなり、総工費は約1兆2400億円の大プロジェクトだ。新函館北斗（開業済み）に加え、新八雲（仮称）、長万部、俱知安、新小樽（仮称）に途中駅が設置されることになり、2030年度の完成を目指している。

現在の俱知安駅に新幹線の駅舎が設置される予定になっている。つまり、ニセコに新幹線駅ができることになり、東京駅からダイレクトにニセコまで行きスキーを楽しむことが可能になるのだ。JR北海道では東京─札幌間の所要時間4時間半を目指すとしており、その場合、諸条件あるものの、東京─ニセコ間の所要時間は約4時間程度と予想される。

現在の航空機（羽田─新千歳）で約1時間45分、新千歳から車で約2時間半、羽田までの移動、手続きや乗り継ぎを勘案すれば5時間以上となり、新幹線にも十二分に勝機があるのではないだろうか。すでにJR東日本で導入されているファーストクラスである「グランクラス」やグリーン車の利用で、より快適な旅とすることもできよう。ニセコに東京からダイレクトに行けるとは夢のようであり、今から楽しみである。

