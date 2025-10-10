国民民主・玉木と水面下で連携交渉も…それでも自民・高市総裁が公明党・創価学会を切り捨てられない理由

10月7日午後、国会内で自民、公明両党の高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長と斉藤鉄夫代表、西田実仁幹事長が1時間余協議したが物別れとなった。

前編記事『自民・高市体制は苦難の船出…公明党「連立離脱の危機」を招いた麻生太郎の「創価学会嫌い」』で記したように、高市総裁の「産みの親」とも言える麻生太郎副総裁の「公明・学会嫌い」が背景にはある。

朝日がスクープした極秘会談

公明・学会側からすれば逆に、麻生氏がまるで「自公連立」を瓦解させるかのように、高市氏に国民民主党（玉木雄一郎代表）接近を進言することに焦りを覚える。事実、朝日新聞（7日付朝刊）は高市氏が玉木氏と5日夜に都内で極秘会談を行っていたとスクープ。絵解きは簡単だ。

高市氏は同日夕に党本部4階の総裁室で麻生氏と1時間余協議している。その場で麻生氏から玉木氏との会談はセット済みと知らされたに違いない。

麻生氏側近の森英介元法相は長きにわたって党労政局長を務める労政問題のベテランで、連合（芳野友子会長）傘下の産業別労働組合（産別）4団体に太いパイプを持つ。加えて岸田政権時の幹事長だった茂木氏も「自公」よりも「自国（民民主）＋α」志向が強い。

トランプの要求もある

アルファについては、官僚OBの北神圭朗（財務省）、緒方林太郎（外務省）ら衆院議員4人の「有志の会」に、日本維新の会を離党した3人が合流して計7人の会派となった。狙いは決して悪くない。しかし、国民民主の衆院議席27に足すと34議席になり、自民の現有議席196を加えても過半数233議席に届かない。

結局、自民党の高市体制は公明党を袖にして国民民主党＋αと組んでも衆院少数与党を免れない。前門の虎・公明を忌避できない上に、後門の狼・トランプ米大統領が27日に来日する。翌日の日米首脳会談で高市氏に、防衛費増の具体策「思いやり予算の倍増」と日銀の利上げ牽制を止めて「利上げで円高誘導」を強く求めるはずだ。

高市氏は、仮に公明との連立問題をクリアできたとしても、次に声高なトランプ氏の法外の要求が控えている。まさに前門の虎、後門の狼。高市氏は事態を打開することができるのだろうか。

