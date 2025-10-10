スズキの中国撤退は正しかった…バフェットより先に中国に見切りをつけたスズキが「勝ち組になりそうなワケ」

米国シフトが鮮明に

2025年9月、投資会社の米バークシャー・ハサウェイが中国EV大手BYDの保有株式を全て売却していたことが明らかになった。

ウォーレン・バフェット氏が率いる同社は、リーマンショック直後の2008年9月、約2億3000万ドル（約345億円）で、2億2500万株のBYD株を取得。投資開始から17年間で、株価は40倍以上も上昇した。2022年8月以降、バフェット氏はBYD株を段階的に売却した。

前編記事〈やっぱりバフェットは投資の神様だった…中国《BYD株》全売却で得た「驚愕の利益」〉で、詳しく解説している。

バフェット氏がBYD株を全て売却した理由は、利益確定に加え、中国の過剰生産能力の拡大と価格競争の激化、そして世界の自動車産業の先行き不透明感の上昇にある。

同氏は「わからないものには投資しない」という哲学を貫く。今回の投資行動は、世界の自動車産業が"100年に1度"の大変革期にあり、どの企業が主導権を取るかが極めて不透明であることを示唆している。

一方、バフェット氏はBYD株売却で得た資金を、米国の住宅関連企業などに再配分した。主な銘柄は、米住宅建設大手レナー、DRホートン、建材分野では鉄鋼大手のニューコア株だ。

足許、米国の住宅市場の調整懸念はむしろ高まっている。ただ、トランプ減税の効果もあり、来年4月15日以降、個人消費をはじめ景況感は上向く可能性がある。

米国事業を拡充する必要

重要なポイントは、来年４月にはトランプ減税の還付が始まることだ。これは住宅市場の回復を支えるだろう。今後の業績回復期待から、バフェット氏は収益体制が確立された米国企業を選好しているようだ。

国、地域別にバフェット氏の投資行動を見ると、中国の投資を減らし、米国、日本への投資を増やした。これは、自動車メーカーを筆頭にわが国企業にとって参考になるところが多い。

まず、国内の自動車メーカーにとって、収益性の上昇が見込める米国事業を拡充する必要性は高まる。国内メーカーは、米国においてトヨタを軸に必要分野で合従連衡を急ぐことになりそうだ。

米国で、ホンダはトヨタからHVバッテリーを調達する。また、ホンダは米国の日産工場を活用しつつ、地産地消体制を拡充してトランプ関税など政策リスクに対応しようとしている。

国内2位のホンダでさえ、グローバルな自動車業界の再編に自力で対応することは容易ではないとみられる。

レアアースの調達でも、自動車メーカーにとって提携戦略の重要性は高まる。

スズキの決断は早かった

トランプ政権は、世界のレアアース供給の7割を占める中国依存の引き下げを狙い、米国産レアアースに価格保証を適用した。同様の動きは、G7やEU加盟国にも広がっている。

価格が安い中国産レアアースを使えなくなる分、主要先進国の自動車メーカーのコストは増える。収益確保のために所得水準の高い米国市場の重要性はさらに高まるだろう。

わが国の自動車関連企業は、様々な対応策を実施してきた。

豊田通商は米国で自動車のリサイクル企業を買収した。レアアースなどの再利用体制を整備することは、買収の狙いの一つと考えられる。デンソーは、鉄とニッケルのみで製造可能な車載用モーターの実用化に取り組んでいる。

このように、米国における自動車のサプライチェーンの構造変化は加速傾向にある。そうした展開を見据え、バフェット氏はわが国5大商社株への出資も積み増したのだろう。

世界経済の先行きを考えると、人口増加を背景にインドの自動車需要は増加するだろう。すでに存在感を放っているのがスズキだ。

2018年、世界最大の市場と謳われた中国から完全撤退したスズキは、当時から好調だったインド市場にシフト。この決断の背景には、中国の経済成長により安価な小型車のニーズに陰りが見えてきたことに加え、EVの普及を積極的に推し進める同国政府の姿勢があったようだ。

もはや中国事業の継続に旨みはないと判断したのだろう。この迅速な経営判断が奏功し、スズキは現在もインド市場でトップシェアを誇る。

スズキは“ジムニー・ノマド”に代表される、インド製の自動車をわが国に輸出している。4月の輸入車国内販売において、スズキがドイツ勢を抑えて首位に立った。

サプライチェーンの再構築が必要

インドのモディ政権は、今後スズキと協力して世界へのEV輸出を増やす方針だ。トヨタ系のアイシンは、スズキにEV駆動装置を供給し始めた。

インド市場の開拓、輸出体制確立のため、スズキなどと組む内外の企業は増えるだろう。インドの一人当たりGDPは2711.41ドル（2024年、IMF推計）、円換算で約40万円だ。インドの労働コストはベトナムの60％、わが国の自動車メーカーが集積したタイの36％程度にとどまる。

ボリュームゾーンである新興国の需要獲得のため、インドでスズキやタタなどと提携して低コストで自動車を生産し、輸出する。一方、米国では高価格帯のHVやPHVモデルを投入する。

国内自動車メーカーがこうした戦略を実行するには、サプライチェーンの再構築が必要だ。ライバルの自動車メーカー、IT企業、商社、鉱山開発企業、自動車販売（ディーラー）運営企業との提携や買収の重要性は高まるはずだ。

わが国の自動車関連企業は、業界と国境を越えた合従連衡を主導しなければならない。

ただ、懸念されるのは、日産のようにリストラで経営体力が低下している企業の対応力だ。

今後、トランプ政権が自動車関連の関税を引き上げ、わが国の関連分野に追加的な打撃が加わったり、中国事業の収益性がさらに悪化したりすることもあり得るだろう。

その場合、わが国が自動車産業で経済を支えることはさらに難しくなる。

バフェット氏のBYD株全売却は、主要国経済を支えた自動車産業が大きな曲がり角に差し掛かっていることを示唆しているともいえる。

----

【さらに読む】〈中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」