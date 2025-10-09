彼の“本気度”を見極めて！曖昧な関係から抜け出すための「確認ポイント」
「好きなのに進展しない」「彼の気持ちが見えない」――そんな曖昧な関係に悩む女性は少なくありません。それに、あえてはっきりさせない“グレーな関係”を選ぶ男性がいるのも事実。でも、その曖昧さに振り回されるのはもう卒業したいところです。そこで今回は、曖昧な関係から抜け出すための「確認ポイント」を紹介します。
大前提として言葉と行動が一致しているか？
「好き」と口では言っていても、行動が伴っていないなら要注意。本当に大切に思う相手には、自然と態度に表れるものです。デートの内容や連絡頻度、困ったときの支え方などを見てみましょう。言葉と行動が一致していなければ、それはただの“口だけ”に過ぎません。
あなたに会うための時間を捻出してくれるか？
本気で思っている相手には、男性は時間を捻出してでも会おうとするもの。「空いたら連絡する」「暇なときに会おう」ばかり言うのは、あなたを優先していない証拠です。逆に「いつなら都合いい？」と確認してくれる男性は、本気度が高いと言えます。
SNSなどであなたの存在を公表するか？
ずっと２人きりの密室デートばかりなら、彼はあなたを“隠したい存在”と考えている可能性大。また、SNSであなたのことを公表するかしないかも大きな判断ポイントとなります。堂々と一緒に出かけられるかどうか、周囲に紹介してくれるかどうかも本気度を測る大切な指標です。
曖昧な関係は甘いようでいて、結局は時間をムダにしてしまうことも。本気度を見極める視点を持つことで、都合よく扱われない恋愛をしていきましょうね。
