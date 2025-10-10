日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の4万8520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
50260.84円 ボリンジャーバンド3σ
48614.43円 ボリンジャーバンド2σ
48580.44円 9日日経平均株価現物終値
48520.00円 10日夜間取引終値
48242.00円 5日移動平均
46968.01円 ボリンジャーバンド1σ
46655.00円 一目均衡表・転換線
45321.60円 25日移動平均
45315.00円 一目均衡表・基準線
43675.19円 ボリンジャーバンド-1σ
42498.53円 75日移動平均
42137.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42028.77円 ボリンジャーバンド2σ
40965.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40382.36円 ボリンジャーバンド3σ
39451.15円 200日移動平均
株探ニュース
50260.84円 ボリンジャーバンド3σ
48614.43円 ボリンジャーバンド2σ
48580.44円 9日日経平均株価現物終値
48520.00円 10日夜間取引終値
48242.00円 5日移動平均
46968.01円 ボリンジャーバンド1σ
46655.00円 一目均衡表・転換線
45321.60円 25日移動平均
45315.00円 一目均衡表・基準線
43675.19円 ボリンジャーバンド-1σ
42498.53円 75日移動平均
42137.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42028.77円 ボリンジャーバンド2σ
40965.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40382.36円 ボリンジャーバンド3σ
39451.15円 200日移動平均
株探ニュース