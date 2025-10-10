　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の4万8520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

50260.84円　　ボリンジャーバンド3σ
48614.43円　　ボリンジャーバンド2σ
48580.44円　　9日日経平均株価現物終値
48520.00円　　10日夜間取引終値
48242.00円　　5日移動平均
46968.01円　　ボリンジャーバンド1σ
46655.00円　　一目均衡表・転換線
45321.60円　　25日移動平均
45315.00円　　一目均衡表・基準線
43675.19円　　ボリンジャーバンド-1σ
42498.53円　　75日移動平均
42137.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42028.77円　　ボリンジャーバンド2σ
40965.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40382.36円　　ボリンジャーバンド3σ
39451.15円　　200日移動平均


株探ニュース