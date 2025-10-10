　10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント安の3249.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3299.83ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3257.77ポイント　　9日TOPIX現物終値
3251.04ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3249.50ポイント　　10日夜間取引終値
3243.00ポイント　　5日移動平均
3202.25ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3172.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3156.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3153.46ポイント　　25日移動平均
3104.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3055.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3015.37ポイント　　75日移動平均
3007.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2824.33ポイント　　200日移動平均


