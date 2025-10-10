TOPIX先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント安の3249.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3299.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3257.77ポイント 9日TOPIX現物終値
3251.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3249.50ポイント 10日夜間取引終値
3243.00ポイント 5日移動平均
3202.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3172.00ポイント 一目均衡表・転換線
3156.00ポイント 一目均衡表・基準線
3153.46ポイント 25日移動平均
3104.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3055.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3015.37ポイント 75日移動平均
3007.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2824.33ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3299.83ポイント ボリンジャーバンド3σ
3257.77ポイント 9日TOPIX現物終値
3251.04ポイント ボリンジャーバンド2σ
3249.50ポイント 10日夜間取引終値
3243.00ポイント 5日移動平均
3202.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
3172.00ポイント 一目均衡表・転換線
3156.00ポイント 一目均衡表・基準線
3153.46ポイント 25日移動平均
3104.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3055.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3015.37ポイント 75日移動平均
3007.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2824.33ポイント 200日移動平均
株探ニュース