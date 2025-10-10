グロース先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
802.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
787.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
773.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
772.24ポイント ボリンジャーバンド1σ
759.24ポイント 9日東証グロース市場250指数現物終値
758.99ポイント 75日移動平均
757.24ポイント 25日移動平均
753.40ポイント 5日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
748.00ポイント 10日夜間取引終値
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
742.24ポイント ボリンジャーバンド-1σ
729.00ポイント 一目均衡表・転換線
727.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
712.23ポイント ボリンジャーバンド3σ
704.57ポイント 200日移動平均
株探ニュース
