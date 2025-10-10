　10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の748ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.25ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
787.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
773.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
772.24ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
759.24ポイント　　9日東証グロース市場250指数現物終値
758.99ポイント　　75日移動平均
757.24ポイント　　25日移動平均
753.40ポイント　　5日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
748.00ポイント　　10日夜間取引終値
745.00ポイント　　一目均衡表・基準線
742.24ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
729.00ポイント　　一目均衡表・転換線
727.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
712.23ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
704.57ポイント　　200日移動平均


株探ニュース