意外と私たちは移動していない…観光旅行経験に「年収・社会階層」による格差があるという現実

この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。

日本人は移動しなくなったのか？ 人生は移動距離で決まるのか？ なぜ「移動格差」が生まれているのか？

発売たちまち５刷重版が決まった話題書『 移動と階級 』では、通勤・通学、買い物、旅行といった日常生活から、移民・難民や気候危機など地球規模の大問題まで、誰もが関係する「移動」から見えてくる〈分断・格差・不平等〉の実態に迫っている。

3人に1人が「過去1年以内に居住都道府県以外に旅行していない」

〈はじめに、衝撃的な数字を共有したい。

それは、過去1年以内に居住都道府県外への旅行経験がない人の割合が、年収600万円以上の人だと18.2％、年収300万〜600万円未満の人は30.7％、年収300万円未満の人は45.6％という調査の結果である。つまり、居住都道府県外への旅行をめぐって、年収600万円以上の回答者と300万円未満の回答者で、およそ27％ポイントもの差が存在するのである。

“誰もが観光旅行できる時代”といわれる現代においても、実際には一定以上の距離の移動を伴う観光旅行経験には、年収、社会階層による格差が生じているのである。〉（『移動と階級』より）

〈娯楽目的の海外渡航経験がない人は、年収600万円以上の人で20.5％、年収300万〜600万円未満の人で33.2％、年収300万円未満の人で46.3％という結果となった。海外渡航経験についても、年収300万円未満の回答者と、600万円以上の回答者では、約26％ポイントもの差があったのである。

さらに、300万円未満だと海外旅行を1年に1回も経験しない人が、約2人に1人であるのに対して、600万円以上だとそれは約5人に1人という実態も浮かび上がってきた。行き先の国内国外を問わず、観光旅行をめぐる移動機会には決して小さくない格差がたしかに存在するのである。

では、娯楽目的の観光旅行以外の海外渡航はどうなるだろうか。結果は、娯楽目的の渡航以上に大きな差が存在した。一生のうちに仕事目的で海外渡航を経験する人の数は限られるものの、年収300万円未満の人の15.0％に対して、年収600万円以上の人だと43.6％となった。〉（『移動と階級』より）

本記事の引用元『 移動と階級 』では、意外と知らない「移動」をめぐる格差や不平等について、独自調査や人文社会科学の研究蓄積から実態に迫っている。

【つづきを読む】この世界には「移動できる人」と「移動できない人」に大きな格差があるという「深刻な現実」