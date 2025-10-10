ローティという「けしからんやつ」との出会い。朱喜哲✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』（講談社現代新書）がついに刊行。人生も、世界も、物語ではない。そう断言する本書はまた、「では、世界とは何なのか？」を探究する冒険の書でもあります。

今回、対談のお相手としてお招きするのは、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』『〈公正（フェアネス）〉を乗りこなす』といったご著作を通じて、他者と生きることの難しさ、そして芳醇な味わいに向き合ってこられた、哲学者の朱喜哲さん。

朱さんがご研究されているローティという哲学者は、主著『偶然性・アイロニー・連帯』のなかで、「アイロニー」、すなわち自分自身を（何度でも）語り直すこと、「再記述」にひらくことを重視しています。

人生を、もっと自由に遊ぶために。誰かと共に語らいながら生きることと、自由であること。両者の関係性を探りあてようとする大胆な対談を、どうぞお楽しみください！

＊本記事は、2025年8月22日に鴨葱書店様にて開催されましたトークイベント「おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために」の一部を抜粋・編集したものです。

はじめはすべてが「哲学」だった

朱 私はリチャード・ローティという哲学者を中心に、その前後や周辺の哲学者たちを研究しているんですが、それは別に「リチャード・ローティさん」に私淑していたり、彼を崇拝しているわけではまったくなくて。むしろ、彼が扱っていた問題にこそ、関心があるんです。

たとえば私が一般向けに言うときであればそれは「コミュニケーションにおける理由の役割」ということになります。コミュニケーションって何だろう。どうして意味が通じるんだろう。「理由」ってなんだろう。「分かった」という状態、あるいは「それは理由になっていない」という状態はなぜ起こるんだろう。そうした、みんなに関係する不思議な現象そのものへの関心がある。

哲学、特に西洋哲学については、最初はある意味、あらゆるものが「哲学」だったわけじゃないですか。「自然哲学」も今でいう自然科学ですし、音楽もそうですし。でも、それぞれが自律性を持つなかで、どんどんスピンアウトしていって、それぞれの分野になる。哲学って、その「残り滓」みたいな部分だと思っていて。19世紀についに社会学や言語学や心理学などが独立していって、最後に残った部分が哲学の土面でやりうるものだとした場合に、「コミュニケーションってなんだろう」という話って、言語学とも地続きなんだけれども、ちょっと違うということになる。

そこで、「理由の解明」については、ローティの前後の所謂「プラグマティズム」の人たちが一番考えてきていて、彼らの議論を踏み台にしたほうがちゃんと考えられる気がするから、私はそれをやるんだという説明ができる。人ベースというよりは、トピックベースだし、私たちと地続きにあるものを扱うためには、哲学のボキャブラリーが、しかもその中でも特定の人たちが掘り下げてきたボキャブラリーが有用なんだと。そのようなしゃべり方をするので、「道」としての哲学イメージは、若干、違うような気がしますね。難波さんの周りには、「道」としての哲学をやっている人が多いんでしょうか......。

難波 うーん。自分の感覚だと、今の朱さんの話はちょっと疑わしいような感じもしています笑 哲学が「保守管理」をしているイメージはあるんです。たとえばヘーゲルを研究している川瀬さんは、かなり明確に、ヘーゲルっていうよく分からない人を、ちゃんと現代の言葉で翻訳しようとしている。前に、千葉雅也さんと福尾匠さんが対談をされている（『文藝』2025年夏号）のも読んだんですが、「保守管理としての哲学」について話されていて、とても面白いなと思いました。それに、ありがたい。そういう人がいないと、ぼくも「盗めなくなっちゃう」ので。ドイツ語、ギリ読めないし。

だから、いいのだけれども、哲学の「適性」のひとつとして、ちゃんと保守管理したい、まずヘーゲルを分かりたい、ドゥルーズを分かりたいっていう気持ちがあるとして、それが哲学者の名前に結びついているのは結構ふしぎに思っていて。朱さんがローティを研究するというとき、どれくらい「ローティ」という名前に結びついているのか、結びついていないのか.......。

「けしからんやつ」としてローティと出会った

朱 なるほど。確かに難波さんがいまおっしゃったことには非常に鋭い点もあって。私がいま、特に哲学以外の人にプレゼンテーションをするときには、「コミュニケーションにおける理由の役割に興味があります。だからローティをやっています」と言いますが、もちろん最初からそうだったわけではないですよ笑 大学1回生とかで、「コミュニケーションにおける理由の解明がしたいんです」なんて言うわけがない笑 学振の申請書などを書くときに「リチャード・ローティのここが何とかで」と言うよりかは、「コミュニケーションにおけるこれをやりたいんです」という言いかたのほうがが通りがいいから、あとから覚えた後知恵ではあるんです、確かに。

ただ、なんというのかな......「出会い方」というのは一つ、取っかかりになるかもしれません。私はローティには、「批判対象」として出会ったんです。大学に入ってすぐの哲学の授業ーーそれはしかも討議倫理学、ハーバーマスなどを紹介する授業でしたーーの中で、「こんなデタラメなことを言っている、けしからんやつがいるぞ」という文脈で、ローティと出会った。「それは確かにけしからなさそうだな」「批判されるべき面があるな」と思ったから、一体どれだけけしからんのか読んでみよう、と思って読んだら、「あれ、この人を批判するのはなかなか難しいぞ」と。

さっき、論文には一種の型があるというお話をされていましたよね。格闘技、チェスなど、いろいろな譬え方がありますが、ある種の「定石」があったり、「ワザ」をかけていったりする。それが論文のマナー、学術的なマナーであるわけですけど、ローティって結構ヌルッとしていて、ちゃんとワザをかけようとすると逃げられるんです。この人をノックダウンするのはけっこう難しいなと思った。

どういうふうに彼をノックダウンしようかと考えて、卒業論文を書こうとしたんですが、これは全然無理だと。そこで、修士からはみんながもう少し言及しやすい、哲学のプラットフォームというか、道具立てをちゃんと提供してくれる哲学者を選んだ。

一人は、ローティが影響を受けたウィルフリド・セラーズ（Willfrid Sellars）という変わった哲学者。非常に理論的で、かなりいろいろなアイデアをつくっている哲学者です。それから、ローティの弟子筋にあたるんだけれども、今の哲学界ではローティよりもよく読まれているかもしれない、ロバート・ブランダム（Robert Brandom）。推論主義の哲学者です。最近京都大や一橋大にはけっこう推論主義の人が多いので、若干の業界内流行りの兆しがありますが......。

いずれにしても、そういった理論的なことをちゃんとやってくれているところを学びなおしたほうが、より自由に哲学で「遊べる」ようになるなと思ったので、修士はずっとそういうことをやっていました。博論でようやく、それらを使いながら、もう一度ローティに戻ってきたんです。

「人」に紐づいた興味という要素は、入り口としてはゼロではないんだけれども、ちゃんと扱いたいときには結局、理論的なことをやらないといけないという気持ちで、研究を行っていたところがあります。だから私の場合、「あの本を読みたい」といった性質の欲はあまりないんですよね。

難波 山登りをしているとき、自分が成長していく感じというのがあると思いますが、「人」に結びついた哲学の楽しみかたというのは、それに似ているのかなと思いました。人が、一つの山、山脈であって、最初は軽いところから入っていきながら、「ここからは攻められへんな」とか、試行錯誤を楽しんでいく。

でも、自分は山に登れなかった。山に登りたい、頂上からの景色、たとえば朱さんならセラーズから見える景色を見てみたい。それが自分にとってピンとこなかったのはーーいまでもよく分からないんですけどーー自分が見たいものと山頂から見える景色が違いすぎる気が、直感としてあったのかもしれない。

ハイデガーに最初惹かれたときも、道具的なかかわりとか、自分の気分で世界の見え方が変わるとか、そういったことを面白いなと思った。もっとハイデガーを読もう、研究しよう。と前期ハイデガーの著作に取り組んでいくうちに、「これがハイデガー研究か」とは思ったのですが、その道具で遊んでみようとは、あまりならなかった。要は、一回一回の山登りで培った技術で、次に違うものに取り組むという方法が、あまり自分のなかでピンと来なかったんです。

朱 それでいうと、難波さんにとってこの『物語化批判の哲学』のテーマ設定は、自分のなかにある見たい景色のためのとっかかりというか、自分の中にある主題なんですか。

難波 そうですね。自分のなかにある主題……というか、自分がこれまでやってきた主題、かなあ。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版より11/17刊行予定）など。

朱喜哲（ちゅ・ひちょる）｜1985年、大阪府生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。大阪大学文学部卒、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また研究活動と並行して、企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著書に『〈公正フェアネス〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『バザールとクラブ』『人類の会話のための哲学』(よはく舎)、『NHK100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』(NHK出版)など。

