ニューヨーク発のデニッシュパン【バブカ】京都に専門店が誕生。都内２か所に期間限定ショップもオープン
パン激戦区の京都に2025年10月4日（土）、日本初のバブカ専門店「BABKA cadabra（バブカカダブラ）」が誕生。ニューヨークで人気の、チョコレートやフレーバーをたっぷり練り込んでずっしり濃厚なデニッシュパンです。関東では期間限定ショップが羽田空港と渋谷に登場します。
｜ニューヨークで人気のデニッシュパン
「バブカ」とは、ブリオッシュ生地にチョコレートなどをたっぷり練り込んだスイーツデニッシュです。“いつもの日を特別に変えるバブカ” をコンセプトにした新感覚のディニッシュパンです。
▲BABKA cadabra（バブカカダブラ）の京都本店 ＜画像提供：BABKA cadabra＞
お店があるのは下鴨神社の北にある住宅地。入口には暖簾がかかり、鮮やかな赤をアクセントにした店構えです。関東では2026年1月7日（水）まで羽田空港第１ターミナル２階に、また2025年11月6日（木）から11月12日（水）までは渋谷ヒカリエに限定ショップをオープンします。
京都本店：京都府京都市左京区下鴨東半木町67-6 営業時間：10時から18時
▲全６種類のフレーバーをラインアップ 「バブカ」 各￥2,500（税込）
上段左からチョコレート生地をたっぷり練り込んだ「オリジナルバブカ」をはじめ、「エルビスバブカ」「アップルシナモンバブカ」「レモンバブカ」「抹茶あずきバブカ」「ジャバチップバブカ」の６種類をそろえます。パッケージもカラフルで可愛らしく、手土産にもおすすめです。
▲マーブル模様がトレードマーク
バブカにはそれぞれフレーバーがたっぷり練り込まれ、重さもズッシリ。生地は独自の製法で丁寧に編み込まれ、カットした断面が美しい模様を描いているのも特徴です。そのまま食べるもよし。焼くと外はサクッと、中はしっとりして、より風味が際立ちます。さらに冷蔵庫で冷やしても、層がギュッと凝縮して濃厚な味わいに。
▲ハーフサイズ 各￥1,300（税込）
スイーツ感覚でいただける「バブカップ」は、「オリジナル」、「チョコレート」、「キャラメルナッツ」の3種類。ワンハンドで食べやすいのも魅力です。
▲バブカップ 各￥460（税込）
日本初登場のバブカ専門店「BABKA cadabra」。京都に行くなら、足を伸ばしてみたいお店です。もちろん渋谷と羽田の限定ショップも要チェック。今だからこそ食べられる、新感覚をデニッシュパンをいち早く試してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 問：BABKA cadabra https://www.fatwitch.co.jp/f/babkacadabra＞