¡ÖÊª¸ì¡×¤Ï²þÄû²ÄÇ½¤«¡£¼ë´îÅ¯✕ÆñÇÈÍ¥µ±

¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÈþ³Ø¼Ô¡¦ÆñÇÈÍ¥µ±¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊª¸ì¤Ç°î¤ì¤¿¸½Âå¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¡£¿ÍÀ¸¤â¡¢À¤³¦¤â¡¢Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ëËÜ½ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÃµµæ¤¹¤ëËÁ¸±¤Î½ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÂÐÃÌ¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÎà¤Î²ñÏÃ¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ø¥Ð¥¶¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ø¡Ò¸øÀµ¡Ê¥Õ¥§¥¢¥Í¥¹¡Ë¡Ó¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤´Ãøºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¼ë´îÅ¯¤µ¤ó¡£
¼ë¤µ¤ó¤¬¤´¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¼Ô¤Ï¡¢¼çÃø¡Ø¶öÁ³À¡¦¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¡¦Ï¢ÂÓ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ê²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ë¸ì¤êÄ¾¤¹¤³¤È¡¢¡ÖºÆµ½Ò¡×¤Ë¤Ò¤é¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¡£Ã¯¤«¤È¶¦¤Ë¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸À¤òÃµ¤ê¤¢¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÃÀ¤ÊÂÐÃÌ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
⇨¡Ú¿ÍÀ¸¤ÏÍ·¤Ó¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¼ë´îÅ¯¤µ¤óÊÓ ¤â¤¯¤¸¡¡¡Ú½ñÀÒ¤Ï¤³¤Á¤é⇩¡Û
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤Ë³ûÇ¬½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤¦¤ÁÍ·¤Ó¤È¸ø±àÍ·¤Ó¨¡¨¡¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»äÅª¤Ê¡ÖÊª¸ì¡×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼ë¡¡»ä¼«¿È¤ÏÈþ³Ø¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁ´Éô¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡£¸À¸ìÅ¯³Ø¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÍýÍ³¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊª¸ì¡×¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜ½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¤«¤Ê¤ê¹¤¯¤È¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¾Ï¤´¤È¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÃ¤ËÂç»ö¤ÊÂè°ì¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½¢³è¤ËºÝ¤·¤ÆÊª¸ì²½¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍýÍ³¤È·ë²Ì¤Î´Ø·¸¡¢°ø²Ì¤Î´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤òÊª¸ì¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Êª»ö¤Ë°ÕÌ£¤ò¤â¤¿¤»¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¤µ¡×¤ò»°¤Ä¤¢¤²¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Êª¸ì¤¬¡Ö²þÄûÉÔ²ÄÇ½¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÆñÇÈ¤µ¤ó¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ÎËÜÁ´ÂÎ¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¡ÖÊª¸ì¡×´Ñ¤Ê¤¤¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´Ñ¤¬¡¢³ä¤È¡Ö°ì¿ÍÍ·¤Ó¡×¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥í¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¼Ô¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡¢Êª¸ì¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿Å¯³Ø¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ïÊª¸ìÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Î»þÅÀ¤Î´Ø¿´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊª¸ì¤ê¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²þÄû¤Ë¤Ò¤é¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¡×¡ÖÊª¸ì¤ê¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¡¢Èà¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÈéÆù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¡¢¤³¤³¤è¤ê¤â¤è¤¤²¿¤«¤òµá¤á¤ÆÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆñÇÈ¤µ¤ó¤¬Êª¸ì²½ÈãÈ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÇÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤òµó¤²¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤¼¥í¡¼¥Æ¥£¤ÏÊª¸ì¤Ï¡Ö¸ì¤ê¤Ê¤ª¤»¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¥£¤Î¸À¤¦¡Ö¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤¬²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¸ìÅ¯³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»äÅª¸À¸ì¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃ¯¤«°ì¿Í¤À¤±¤Î»äÅª¤Ê¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤ÏÉ¬¤º¡¢Ã¯¤«¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤´¤È¤ËÈùÌ¯¤Êº¹°Û¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£»ä¤¬ÆñÇÈ¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤È¡¢ÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤È¡¢²ÈÂ²¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°Û¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£µÕÀâÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¸ì¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ì¤ë¸À¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î¸ø¶¦À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÔÅÙ¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ï¸ì¤ê¤Ê¤ª¤µ¤ì¤ë¡¢¶öÁ³À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç»ä¤¬ºÇ½é¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°ì¿Í¸ì¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æâ¾ÊÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð½èÊýäµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤à¤·¤í¡¢¤Ê¤¼°ì¿Í¤ÇÊª¸ì¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£°ì¿ÍÍ·¤ÓÅª¤Ê´¶³Ð¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶Ú°ã¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬......¡£
¡ÖÊýÊØ¡×¤¬¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë
ÆñÇÈ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É......¡£¤¤¤Þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´Á³¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°ã¤Ã¤¿¸ì¤ê¤«¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÄ¾´¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¿Í¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤ËËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×¤Ç¡£°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤Ê¬¡¢²þÄû¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£
¤ß¤ó¤Ê·ë¹½¡¢¡ÖÊýÊØ¡×¤È¡ÖËÜ²»¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÊýÊØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ë¿Í¤Ï¸ÇÃå¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÄ¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ë¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤µ¤Ã¤¤Î¡¢½¢³è¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¬¥¯¥Á¥«¡×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÅöÁ³ÊýÊØ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊýÊØ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ì¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆñÇÈ¤µ¤ó¤Î¡Ö¸ì¤ê¡×´Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤½¤³¤ËËÜ¼Á¼çµÁÅª¤ÊÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
ÆñÇÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊýÊØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¡×¤¬¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼«Ê¬¤Ï°ì±þ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊýÊØ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¡¢½êÁ§ÊýÊØ¤À¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊýÊØ¤¬¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì²½¤Î°ÕµÁ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ë¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Êª¸ì¤ò¤«¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆñÇÈÍ¥µ±¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¡Ã1994Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£Èþ³Ø¼Ô¡¢²ñ¼Ò°÷¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø°á³ÞÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¥²¡¼¥à¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¸¦µæ³«È¯¼ÂÁõ¥»¥ó¥¿¡¼Ë¬Ìä¸¦µæ°÷¡£¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£ÀìÌç¤ÏÊ¬ÀÏÈþ³Ø¤È¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÅ¯³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø ¡Ò¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡Ó¤òÍ·¤Ó¤Ê¤ª¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØSF¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÁáÀî½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¿Í¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡ÊËÙÇ·Æâ½ÐÈÇ¤è¤ê¶á´©Í½Äê¡Ë¤Ê¤É¡£
¼ë´îÅ¯¡Ê¤Á¤å¡¦¤Ò¤Á¤ç¤ë¡Ë¡Ã1985Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Å¯³Ø¼Ô¡¢ÂçºåÂç³Ø¾·¤Ø¤¤½Ú¶µ¼ø¡£ÂçºåÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î(Ê¸³Ø)¡£ÀìÌç¤Ï¥×¥é¥°¥Þ¥Æ¥£¥º¥à¸À¸ìÅ¯³Ø¤È¤½¤Î»×ÁÛ»Ë¡£¤Þ¤¿¸¦µæ³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÅ¯³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¡¦¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î²Í¶¶¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ò¸øÀµ¥Õ¥§¥¢¥Í¥¹¡Ó¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡Ù(ÂÀÏº¼¡Ïº¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¿¥¹)¡¢¡Ø¥Ð¥¶¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ø¿ÍÎà¤Î²ñÏÃ¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¯³Ø¡Ù(¤è¤Ï¤¯¼Ë)¡¢¡ØNHK100Ê¬deÌ¾Ãø ¥í¡¼¥Æ¥£¡Ö¶öÁ³À¡¦¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¡¦Ï¢ÂÓ¡×¡Ù(NHK½ÐÈÇ)¤Ê¤É¡£
