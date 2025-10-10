群馬県嬬恋村と長野県高山村の境・毛無（けなし）峠の県道沿いにある看板が、ＳＮＳで注目されている。

昨秋に新しく立て替えたところ、「ここから先がグンマー帝国だ」などと写真付きの投稿が相次ぎ、週末には県外ナンバーの車やバイクが並ぶ。その秘訣（ひけつ）は、秘境感をあえて残した看板のデザイン。「新しいのに古びていて好き」との投稿もあり、観光資源として人を呼び込んでいるようだ。（金城英大）

晴天が広がる９月上旬の午後、標高１８２３メートルの峠には神奈川や東京、新潟のナンバーをつけた車やバイクが約２０台集まり、親子連れやカップルらが次々に看板の前で記念撮影をしていた。４０年以上通うという長野市の男性（７４）は「新しくなったことに気づかなかった。前の看板のイメージを残すのがうまい」と感心。東京都新宿区から友人と訪れた大学生（２３）は「ＳＮＳで見た時は未開の地を想像していたけれど、眺めが良く空気もおいしい。また来たい」と笑顔を見せていた。

看板は、汚れたような白地に青文字で県章と県名が記されている。看板の先が安全に通れる状態ではないため「この先危険」「遭難多発区域」といった物々しい文言の看板も近くに並ぶ。その組み合わせから「群馬は危険で外からは入れない」と読み取る人もいて、１０年ほど前からネット上では「グンマー帝国」の国境として広まってきた。嬬恋村観光協会によると、漫画「お前はまだグンマを知らない」で取り上げられたことも影響しているという。

看板が劣化して判読が難しくなったことから、県中之条土木事務所が２０２２年夏に更新を計画。当初は真新しい看板にするつもりだったが、村観光協会の「グンマー帝国の雰囲気を残して」との要望を反映させた。昨年１１月に設置を終え、５月の冬季通行止め解除とともに公開された。

看板を手がけたのは、前橋市の製造会社「関東積水樹脂」だ。通常はシートの上に文字を切り貼りするが、今回は文字が書かれた１枚のシートを印刷。汚れやかすれをデザインし、古びた感じを再現した。レイアウト担当の女性社員（５０）は「人に見えやすくするのが看板なのに、かすれさせていいのかなと不安だった」と振り返る。

５月の公開以降、ＳＮＳでは「よく見ると新品だ。群馬県やるなあ」と好意的な反応も。同社営業担当の男性（４２）は「普段は意識されない看板が記憶に残るものになった」と喜んでいる。

地域も最大限、看板を活用する。村観光協会は「山の日」の８月１１日、毛無峠などで山歩きイベントを開き、目玉の一つとして立て替え前の看板も披露。参加者は新旧の看板との記念撮影を楽しんだ。１５人の定員が募集開始３０分で埋まるなど好評だったことから、協会は２回目の開催も検討する。協会の男性（４９）は「次は定員を増やして、多くの人が来られるようにしたい」と話している。