³Êº¹³ÈÂç¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¤³¤Î¼Ò²ñ¤Î¡Ö³Êº¹¡×¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÉ¬ÆÉ¿·½ñ£µÁª¡×

ºÇ¶á¤Î¸½Âå¿·½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Êº¹¡×¤ä¡Ö³¬µé¡×¡¢¡ÖÉÔÊ¿Åù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÌÜ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤é£µ¤Ä¤Î½ñÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¾¿Í¡Ø°ÜÆ°¤È³¬µé¡Ù
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«?
¿ÍÀ¸¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤«?
¤Ê¤¼¡Ö°ÜÆ°³Êº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¡¢Î¹¹Ô¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢´Ñ¸÷¡¢°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¡¢µ¤¸õ´íµ¡¡Ä¡Ä
Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÂçÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÒÊ¬ÃÇ¡¦³Êº¹¡¦ÉÔÊ¿Åù¡Ó
ÆÈ¼«Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ÈËÉÙ¤Ê¸¦µæÃßÀÑ¤«¤é¡Ö°ÜÆ°³¬µé¼Ò²ñ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë!
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤ª¤â¤ÊÆâÍÆ¡Û
¡ü¡Ö°ÜÆ°¤¬À®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«?
¡üÈ¾¿ô¼å¤Ï¼«Ê¬¤ò¡Ö¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü5¿Í¤Ë1¿Í¤Ï°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤µ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ü3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Â¾¿Í¤Î°ÜÆ°¤ò¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü°ÜÆ°¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¡×¤Ê¤Î¤«?
¡ü°ÜÆ°¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«?¡½¡½¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÉÔÊ¿Åù¤È¤¤¤¦ÌäÂê
¡ü³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö5¤Ä¤ÎÊýºö¡×¤È¤Ï?¡Ä¡Ä¤Û¤«
¡Ó¡Óµ»ö¤òÆÉ¤à¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÂç¤¤Ê³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿¼¹ï¤Ê¸½¼Â¡×¡Ù
º£°æÍª²ð¡ØÂÎ¸³³Êº¹¡Ù
½¬¤¤»ö¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÏìÔÂô?
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é²¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?
¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÇÏ¢º¿¤¹¤ë¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÏº¤¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï?
ÆüËÜ½é¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂÎ¸³¥¼¥í¡×¤Î¾×·â!
¡ÖºòÇ¯¤Î²Æ¡¢¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Â©»Ò¤¬ÆÍÁ³ÀµºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ý¤Ë¤Ç¤¤¿´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¡¢ÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡£»ä¤¬ËÜ½ñ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
(ÃæÎ¬)
»ä¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½Åª¤Ê³èÆ°¡¢µÙÆü¤ÎÎ¹¹Ô¤ä³Ú¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤ò¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ð¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë(¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë)»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤È¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤(¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤)»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂç¤¤Ê¡Ö³Êº¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î³Êº¹¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¿Æ¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Âç¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢Äã½êÆÀ²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂÎ¸³¡×¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤Ü¤ê½Ð¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÁÛÁü¤·¡¢Íý²ò¤·¡¢ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡×¡½¡½¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê
¡Ó¡Óµ»ö¤òÆÉ¤à¡Ø¡ÖÂ©»Ò¤¬ÆÍÁ³ÀµºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¡×¤Î¸·¤·¤¤¼ÂÂÖ¡Ù
¶¶ËÜ·òÆó¡Ø¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡Ù
¡ÖÃæÎ®¸¸ÁÛ¡×¤Ï¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Î²áµî¤ÎÌ´¡£1980Ç¯Á°¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î³Êº¹³ÈÂç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸åÌá¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¸ÇÄê²½¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¿·¤·¤¤³¬µé¼Ò²ñ¡×¤¬À®Î©¤·¤¿¡£Á°Ãø¡Ø¿·¡¦ÆüËÜ¤Î³¬µé¼Ò²ñ¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ÊÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¿·¤¿¤ÊÄ´ºº¤ò¸µ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¾×·â¤ÎÂè2ÃÆ¡£
¡Ó¡Óµ»ö¤òÆÉ¤à¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÏÌÇ¤Ö¡ª¡ÄÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤¦¡ÖºÇÁ±¤ÎÊýË¡¡×¡Ù
¾®ÎÓÈþ´õ¡ØÇ¯¼ý443Ëü±ß¡Ù
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý443Ëü±ß¡½¡½¤³¤ì¤Ç¤Ï¡ÈÉáÄÌ¡É¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼èºà¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¸½¼Â¡×¡£
Ãë¿©¤ÏÉ¬¤º500±ß°ÊÆâ¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ò²æËý¡¢·î1Ëü5000±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Îµ¡¼ïÊÑ¤Ç·î5000±ßÀáÌó¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤ÇÀ®¾ëÀÐ°æ¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤¬ìÔÂô¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï¿À¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¡Ä¡Ä
¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¤¬´°Á´Êø²õ¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¡ÖËÜÅö¤Î´íµ¡¡×¤È¤Ï?
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1Éô Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤¤è
¡üËè·î10Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ®°Ê²¼¡×¤òÀ¸¤¤ë
¡ü¡Ö»ä¤Ï²¼¤Î¤Û¤¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤À¸³è
¡üÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÅªÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥óÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤ÎÍ«Ýµ
¡ü¶µ°éÈñ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¡Ä¡ÄÃë¿©¤Ï500±ß°ÊÆâ¡¢»þµë¤ÇÆ¯¤¯Àµ¼Ò°÷
¡ü3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·î13²óÌë¶Ð¤ò¤³¤Ê¤¹´Ç¸î»Õ¤Î·ãÌ³
¡üÉ×ÉØ¤Ç¼ê¼è¤ê65Ëü±ß¡¢¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÎÉû¶È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¤ò¼Â¸½
Âè2Éô Ê¿¶ÑÇ¯¼ý°Ê²¼¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¤è
¡ü·î¼ý9Ëü±ß¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢±Ê±ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾¤ò·Ð¸³¤·¤¿Àè¤Î¡ÖÌ´¡×
¡ü»Ò¤É¤â¤ËÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¡¢¼Ú¶âÃÏ¹ö¡Ä¡Ä¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¶ì¶
¡ü¥³¥í¥Ê¼º¶È¡Ä1¸Ä80±ß¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤¬Çº¤ß¤Î¼ï
¡ü¶¦Æ¯¤¤Ç¤â¼ý»Ù¥È¥ó¥È¥ó¡¢ÄÂ¶â¤È»Å»öÎÌ¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤ÊÝ°é»Î
¡ü²¿¤â¤«¤âÈè¤ì¤¿¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤È¤ÎÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤òÀ¸¤¤ëÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
Âè3Éô ¤³¤Î30Ç¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«?
¡ÖÃæ´ÖÁØ¤¬Êø²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÄÀË×¤¹¤ë¡×/¡ÖÃæÎ®¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÄã²¼/¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö³Êº¹¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿/Æ¯¤¯¿Í¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«?/Äü¤á¥à¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ°Â³Ú»à¤òË¾¤à¿Í¤â/¡ÖÈóÀµµ¬¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«/À¤³¦¤«¤é´°Á´¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¡Ä¡Ä¤Û¤«
¡Ó¡Óµ»ö¤òÆÉ¤à¡ØÃë¿©¤Ï220±ß¡¢¥¹¥¿¥Ð¤ò²æËý¡ÄÊ¿¶ÑÇ¯¼ý443Ëü±ß¡Ö°Â¤¹¤®¤ë¹ñ¤ÎÀäË¾Åª¤ÊÀ¸³è¡×¡Ù
ÅÄÃæÀ¤µª¡Ø¤Ê¤¼ÃË½÷³Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ëÃË½÷´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¡£
¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃËÀ¤é¤·¤µ/½÷À¤é¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£
¡ü Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¤è¤ë¡ÖÊì¿Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤³Êº¹
¡ü Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÈÎø°¦»Ô¾ì¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á
¡ü¡Ö½÷À¤Ï¿ô³Ø¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬À¸¤à°½Û´Ä
¡ü ¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤Ä¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½÷À¥·¥§¥Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ü ¡»¡»ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï¡Öº¹ÊÌÅª¡×¤Ê»Üºö¤«? Í¥¶øºö¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¡ÖÉûºîÍÑ¡×
¡ü ´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ËÌ²¤¤Þ¤Ç¡Ä¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë¡Ö½÷À¤òÁþ¤à¡×ÃËÀ
¡ü º¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²½¡×¤Îæ«
¡Öº£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶¶ø¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡£¡×
¡Ö¤¢¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤ëÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¡×¤Ë½ª¤ï¤ë¡¢
ÀÊÌ¤ò¤á¤°¤ë¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë°ìºý¡£
À¤³¦Åª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ä½÷À¤ÎÍ¥¶øºö¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¸½¾Ý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¡£
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö¼Ö¾åÀ¸³è¡×¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×
