アルツハイマー型認知症の新薬、「レカネマブ」「ドナネマブ」の副作用は…

レカネマブとドナネマブの副作用は？

レカネマブ／ドナネマブによる治療では、どんな副作用が考えられるのでしょうか?

治療にともなう変化として、次のようなものがあります。

【 薬剤投与にともなう反応】

頭痛、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐等の症状が現れることがある。点滴している部位の近くの血管痛や発赤などの反応が起きることもあるが、局所に限られ、短時間で消えていく。皮疹（ひしん）も起こりうる。

必要に応じて薬剤の注入速度を下げる、中断する、中止して適切な処置をとるなどの対処をおこなう。血圧の上昇が起きることがあり、治療期間中はしっかりとした血圧管理が重要になる。

【レカネマブ／ドナネマブにともなう副作用】

両薬に共通する重大な副作用として、「脳浮腫」と「脳微小出血およびヘモジデリン沈着」がある（【図】図レカネマブ／ドナネマブにともなう副作用）。治療中の人のおよそ1〜2割に出現する可能性がある。

二つの薬剤における副作用の発現率を【表】「副作用としての脳微小出血と脳浮腫の頻度：レカネマブの場合／ドナネマブの場合」に示す。

浮腫や脳微小出血が起きても症状はないことが多く、浮腫は短期間に消失する。

なお、アルツハイマー型認知症を発症するリスクを高めるリスク遺伝子「アポE4」を持っている人は、レカネマブ／ドナネマブ治療で脳浮腫や脳微小出血を起こしやすいという研究結果が報告されています。

このため、アポE4に対する遺伝子検査は近い将来、保険適応になるものと思われます。

治療が中断されるとき…中断後の再開は可能か?

治療によって副作用が出た場合の対応策は、副作用の種類ごとに異なります。

まず、薬剤投与にともなう反応性症状の場合には、その消失を待って再開します。通常は、レカネマブで2週に1回、ドナネマブで4週に1回という投与を受けるペースの変更はおこなわれないでしょう。

症状をともなわない脳浮腫や脳微小出血の場合に、MRI所見も軽度であれば、慎重に経過観察をしながら治療を継続することができます。症状をともなう脳浮腫や脳微小出血が起きた場合には、治療を中断します。

脳浮腫ではMRIで浮腫が消えたことを確認してから、脳微小出血では画像所見が安定化（出血・沈着が増加しない、拡大しない）してから治療を再開します。

治療を受けるにあたっては、こうした副作用についてもしっかり理解したうえで臨むことが大切です。

