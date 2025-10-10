習近平主席が持つ「中国の屈辱の近現代史に対する憤怒の気持ち」…政権のスローガン「チャイニーズドリーム」で目指していること

中国人は何を考え、どう行動するのか？

冊封体制という独特のシステム

中国は、周辺国との外交に関して、「冊封体制」という独特の華夷秩序システムを構築した。これは中国を「宗主国」、周辺国を中国に忠誠を誓う「朝貢国」（冊封国・属国）とする「緩やかな藩属（主従）関係」である。

冊封体制において、朝貢国は宗主国に対して、いくつかの義務を負った。まず第一に、春節（旧正月）に合わせて、外交使節団を中国の皇帝のもとへ送ることである。

春節の日に皇帝は、宮殿の前庭に出て、各国から参賀に訪れた外交使節団を同時に接見する。各国の外交使節団の前には、それぞれの国から持ち運ばれた皇帝に献上される「特産品」が積まれている。日本と朝鮮半島の新羅の使節が、東側の最前列の席を争って、すさまじい外交戦を演じたことなどが、唐代の文献に記されている。

皇帝が姿を現すと、各国の外交使節団はいっせいに、前述の「三跪九叩頭の礼」で迎える。これは、各国が中国の「属国」であることを示す儀式だった。

その代わり各国の使節団は、自国から持ってきた以上の大量の贈答品を、中国から受け取って帰国した。いわゆる「厚往薄来」（来る時は荷物が薄くて帰る時は厚い）の風習である。

朝貢国の統治者は、「皇帝」を名乗ってはならず、皇帝の臣下である「王」の地位を授けられる。そのため、その国独自の暦はご法度で、必ず中国の暦を用いなければならない。「○○帝△年」という皇帝暦である。

ほかには、朝貢国の王が替わる際に、事前に許可を願い出なければならない。だがこれは許可というより、事実上の報告だった。

周辺国リスクを減らす知恵

それ以外は、中国は周辺国に対して内政不干渉を貫いた。周辺国でどんな暴君が圧政を敷こうが、愚王が国を傾かせようが、干渉してくることはない。内政不干渉は現在の中国外交も踏襲している。

中国としての最大のメリットは、周辺国が「朝貢国」である限り、中国を攻撃してこないことだ。重ねて言うが、中国社会はハイリスク社会なので、少しでも周辺諸国のリスクを減らしたかったのである。

一方、朝貢国の最大のメリットは、自己の政権に「皇帝のお墨付き」を与えてもらえることである。朝貢国の王たちは、宗主国の中国が認定した正統な王朝だという権威付けを威光にして、自国の統治にあたったのである。

ほかにも、自国で反乱や暴動などが起こった際に、中国が援軍を送り出してくれることだ。また、水害や旱魃、疫病などで困った時にも、経済援助してくれた。

つまり冊封体制とは、中国が兄貴分、周辺諸国が弟分である持ちつ持たれつのシステムだった。

特に、朝鮮半島の国は、「一遵華制」（一途に中国の制度を尊重する）を合い言葉に、「中国のミニチュア化」を目指した。『東亜三国古代関係史』（汪高鑫、程仁桃著、北京工業大学出版社、2006年、未邦訳）によると、三国時代に朝鮮半島北部を支配していた高句麗は、中国の南北朝の北朝に102回、南朝に42回も使節を送った。「新羅」や「朝鮮」の国号も、中国に決めてもらった。

中国の脅威を感じなかった日本とインド

冊封体制に組み込まれなくてすんだのは、日本とインドである。それは「海」と「山」が壁になったからだ。

日本は、周囲を海に囲まれた島国であるおかげで、中国と陸続きの朝鮮半島と違って、中国の脅威を感じていなかった。そのため、朝貢するメリットがあると判断した時だけ、中国に恭順の意を示した。

3世紀の邪馬台国の卑弥呼は、みずからの王権の後ろ盾となる「魏の権威」と、鉄器の技術などを求めた。5世紀の「倭の五王」も同様だ。奈良時代と平安時代初期は、盛唐の中華文明を全般的に吸収しようとした。14世紀の室町幕府の三代将軍足利義満は、新たな「王権」を確立し、勘合貿易（日明貿易）で富を得ようとした。

いずれの時代も、「中国の属国」という意識はなかった。その証拠に、600年に初めて大和国（日本）が送った遣隋使の親書には、「倭王は天を兄とし、太陽を弟としている」などと記し、隋の文帝を困惑させている。

続いて607年に聖徳太子が送り出した遣隋使の親書には、「日出づる国の天子、日没する国の天子に書を致す」と記した。中国の皇帝以外にあり得ない「天子」を使い、かつ中国を「日没する国」などと呼ぶ前代未聞の非礼な文章で、隋の煬帝の逆鱗に触れた。

それでも日本に出兵しなかったのは、日本を海の果てにある「東夷の貧国」と見下していたことが大きい。近代に至るまで、中国は圧倒的に「西側（中央アジア）」を向いていた。

16世紀に入って、西洋が大航海時代を迎えると、ヨーロッパ列強が海路で東アジア地域に立ち現れるようになった。

東アジア伝統の冊封体制は、宗主国である清国（中国）が、1840年に起こったアヘン戦争で、イギリス軍に敗北を喫した時から崩壊が始まった。そして約半世紀後の1894年に起こった日清戦争で、隣国の日本に敗北したことで、トドメを刺された。清朝は1912年に滅亡し、皇帝制度も終焉を迎えた。

中国では前述のように、アヘン戦争の敗北から、国共内戦が終結し、毛沢東氏率いる中国共産党が中心となり中華人民共和国を建国した1949年までを、「屈辱の百年」と呼んでいる。特に習近平主席は、こうした中国の屈辱の近現代史に対する憤怒の気持ちが強い。

そのため、みずからの政権のスローガンを、「中華民族の偉大なる復興という中国の夢の実現」としている。略して「中国の夢」（チャイニーズドリーム）。要は古代の冊封体制の復活を目指しているのである。

