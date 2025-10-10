リーグHジークスター東京が暫定2位

ハンドボール・リーグHのジークスター東京は9日、東京・墨田区総合体育館（ひがしんアリーナ）で大崎オーソル埼玉と対戦し29-27で勝利。勝ち点8で暫定2位となった。最大7点のリードを許す展開も、劇的逆転した一戦。前後半ともに出場しつづけた、今季中大から加入した23歳の泉本心は「若さを生かした」とその粘り強いプレーを見せた試合を振り返った。

開始わずか30秒、1点目を決めた泉本。若さ溢れる勢いに乗ったシュートを豪快に決め、詰めかけた1193人の観客を盛り上げた。しかし、開始2分で2人も退場者が出る展開。そんな中でも、「オフェンスで上手く時間を使えた」と、とにかくコートの端から端まで動きまくり時間を稼いだ。さらにジークスター東京を阻んだのは相手GK高橋海の好セーブの連発。懸命に走り回った泉本も、「前半はシュートミスが多かった」と、1得点目以降は無得点。悪い流れを断ち切れず、6点差で前半を折り返した。

後半もコートに立ち続けた泉本。運動量が必要となる1:5のディフェンスの最前線を任されると、相手の攻撃を次々と阻んだ。「若さを生かした運動量を出して、相手のミスを誘ったり、迷わせたりする役割があった。それを上手くはめることができた」と狙い通りだった。

オフェンスでも若い勢いは止まらない。泥臭く相手陣地に突っ込み得点を重ねた。残り5分には、サイドから逆転シュートを決め最多の5得点。「キーパーの動きを最後まで見て、思い切って打てた」と前半のミスの修正もできていた。劇的展開に観客のボルテージも最高潮。そのままリードを守り切った。終わった瞬間、安堵とともに、泉本の顔には溢れんばかりの笑みがあった。

試合後、泉本を起用し続けた訳を問われた佐藤智仁監督は第一声に「凄いから…」。若さなど関係なくただただその才能を認め「身体能力も凄いですし、個の能力で違いを生み出せる」と評価した。次戦は13日にトヨタ紡織九州レッドトルネードSAGAと対戦。再び泉本らしい勢いあるプレーでファンを沸かせられるか。見逃せない。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）